暑さが本格化する夏を前に、エアコンの誤った使い方への注意が呼び掛けられています。【映像】発火する電源プラグや破裂する室外機（実際の映像）公開された映像では、延長コードにさしたエアコンの電源プラグから突然煙と火花があがり、激しく燃えます。また、突然室外機が破裂します。これらは、電源プラグをエアコン専用のコンセントに挿さずに延長コードを介したり、誤った方法で冷媒を集める作業をしたために起きた事