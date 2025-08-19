昨季終盤はやや失速してしまったが、一時はプレミアトップ4争いにも絡むサプライズを見せたノッティンガム・フォレスト。最終的には7位でフィニッシュすることになり、ヨーロッパリーグ出場権も手にした。重要なのは昨季の勢いを継続することだが、迎えた今季開幕節ではブレントフォードを3-1で撃破。昨季リーグで20ゴールとブレイクしたFWクリス・ウッドがいきなり2ゴールを挙げる活躍を見せていて、ノッティンガム・フォレストに