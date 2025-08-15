株式会社焦点工房は、七工匠 7Artisansの超広角交換レンズ「14mm F2.8」を8月15日（金）に発売した。メーカー希望小売価格は6万4,800円。 35mmフルサイズセンサーのイメージサークルに対応するMF（マニュアルフォーカス）の超広角単焦点レンズ。 対応マウントはキヤノンRF、ソニーE、ニコンZ、L（シグマ、パナソニック、ライカ）。RFおよびZの場合、カメラメーカー