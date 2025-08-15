株式会社焦点工房は、七工匠 7Artisansの超広角交換レンズ「14mm F2.8」を8月15日（金）に発売した。メーカー希望小売価格は6万4,800円。

35mmフルサイズセンサーのイメージサークルに対応するMF（マニュアルフォーカス）の超広角単焦点レンズ。

対応マウントはキヤノンRF、ソニーE、ニコンZ、L（シグマ、パナソニック、ライカ）。RFおよびZの場合、カメラメーカー純正の14mm単焦点レンズはラインアップされていない。

レンズ構成は非球面レンズ2枚、EDレンズ3枚、高屈折レンズ5枚を含む9群13枚。最短撮影距離は0.43m。

絞り羽根は10枚。絞りリングのクリックはONまたはOFFに切り替えられる。

約Φ79×80mmと、ボディは比較的小型。付属のフィルターホルダーを利用して、レンズ前面に77mm径フィルターを装着できる。

レンズ構成図

作例提供：株式会社焦点工房

作例提供：株式会社焦点工房

作例提供：株式会社焦点工房

対応マウント：キヤノンRF、ソニーE、ニコンZ、L（シグマ、パナソニック、ライカ） 対応撮像画面サイズ：35mmフルサイズ 焦点距離：14mm レンズ構成：9群13枚（非球面レンズ2枚、EDレンズ3枚、高屈折レンズ5枚） フォーカス：MF（マニュアルフォーカス） 絞り：F2.8-22 絞り羽根：10枚 最短撮影距離：0.43m フィルター径：77mm 外形寸法：約Φ79×80mm ※マウントによって異なる 質量：約495g ※マウントによって異なる 付属品：前後キャップ、フィルターホルダー