おいしくるメロンパンが、新曲「群青逃避行」（8月6日配信開始）のミュージックビデオを8月12日(火)21:00にプレミア公開することを発表した。同曲はバンドが今までも多く描いてきた『海』をテーマにしたサマーチューン。MVはメンバーとともに逃避行しているような、楽曲からも伝わる爽やかさと翳りを内包した、逃避とその先にある開放を感じさせる映像に仕上がっているという。監督は前作「未完成に瞬いて」に続きクラハシタクヤが