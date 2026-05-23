HIPHOPメディアミックスプロジェクト「Paradox Live」のリアルライブ「Paradox Live Dope Show 2026」が、通信カラオケ・JOYSOUNDの映像視聴サービス「みるハコ」でライブ・ビューイング配信される。「Paradox Live Dope Show 2026」○8チームが2日間にわたり出演「Paradox Live Dope Show 2026」は、5月30日・31日の2日間にわたり、東京・有明アリーナで開催される「Paradox Live」史上最大規模のリアルライブ。今回はその模様を