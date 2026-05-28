中国最大の石炭産地で大事故が発生中国北部山西省で5月22日、大規模な炭鉱事故が発生した。25日午前の時点で123人が病院に搬送され、死者は82人に上りに上り、2人が依然として行方不明となっている。山西省は中国最大規模の石炭産地として知られ、炭鉱事故がこれまでに何度も発生してきた。中国政府は事故の原因を究明し、再発防止に努めると強調しているが、中国での炭鉱活動の危険性が改めて浮き彫りとなった形だ。今回の事故は