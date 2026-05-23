フライブルクは23日、ブレーメンに所属するGK長田澪(22)が加入することを発表した。ドイツ『スカイ・スポーツ』によると、2031年までの長期契約。移籍金は約1500万ユーロ(約28億円)とみられる。フライブルクにとってはクラブ史上最高額の補強。ブレーメンもGKの売却として過去最高額になるという。ドイツ人の父と日本人の母を持つ長田は、川崎フロンターレのアカデミーで育ち、14歳で渡独してアレマニア・アーヘンへ加入した