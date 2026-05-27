スライム、ひとくいばこ、そして“かいしんのいちげき”。「ドラゴンクエスト」のおなじみの要素が、サーティワンのアイスになって登場します。B-R サーティワン アイスクリームは、「ドラゴンクエスト」シリーズ40周年を記念したコラボキャンペーンを、6月1日から6月30日まで開催すると発表しました。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】今回のコラボでは、“かいしんのいちげき”をイメージした新作フレーバー