人気アニメ『トムとジェリー』誕生85周年を記念した展覧会「誕生85周年記念 トムとジェリー展 君が笑うと、僕も笑っちゃう」が、5月28日（木）〜6月9日（火）の期間、東京・新宿にある京王百貨店 新宿店 7階大催場で開催される。【写真】楽しそうな展示がたくさん！展覧会の詳細■トムとジェリーの日常を体験2024年より全国各地を巡回し今回東京に2年ぶりに帰ってくる「誕生85周年記念 トムとジェリー展 君が笑うと、僕も笑