相手にいい印象を与え、好かれる人は何をしているか。プロ司会者で作家の鹿島しのぶさんは「メジャーリーグで活躍している大谷翔平選手が世界中の人々から称賛を浴びていることの一つに挨拶がある。審判や相手チームの監督、イチロー選手やダルビッシュ選手だけでなく、バットボーイにも丁寧に接することが話題になった」という――。※本稿は、鹿島しのぶ『ワンランク上のおとなの礼儀』（三笠書房）の一部を再編集したものです。