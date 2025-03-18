多くの客でにぎわうゲームセンターに現れたのは銃を持った男。店内で目を疑う行為に及びました。16日、大阪市の下町人情あふれる商店街のゲームセンターに緊張が走りました。入店した男の手に銃のようなものが。そして、あろうことか銃口は店内にいた客に向けられていたのです。すると今度はゲームに夢中の2人の女性の間に割って入った男。銃で狙いを定めていたものは、襲いかかってくる敵をマシンガンで撃つガンシューティングゲ