「右に避けたのにも関わらず、絶対にわざとぶつかってきました。当たった瞬間、相手のコートの中に鉄板のような板が入っているような、異様な硬さを感じたんです」都内に住む斉藤さん（仮名、50代女性）は、今年初めに遭遇した恐怖体験をそう振り返る。帰宅ラッシュでごった返すターミナル駅。小柄で弱そうな女性ばかりを狙い、故意に体当たりをする「ぶつかりおじさん」の被害が後を絶たない。編集部は斉藤さんに取材し、当時の状