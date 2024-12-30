［第103回全国高校サッカー選手権大会1回戦、岡山学芸館高（岡山県代表）1-2矢板中央高（栃木県代表）、29日、千葉・フクダ電子アリーナ］1回戦が29日に関東圏各地で行われ、2022年度大会の覇者・岡山学芸館高は矢板中央高に1-2で初戦敗退となった。この日、キャプテンマークを巻いた岡山学芸館高の副主将DF道満（どうまん）智哉（3年-A.C.Re:Salto）は、19日に右足の後十字靱帯（こうじゅうじじんたい）を損傷した主将MF岡野錠司