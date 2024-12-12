¸½ºß¡¢´Ú¹ñ¤Ç¤Ï3Æü¤Ë²ü¸·Îá¤òÈ¯Îá¤·¡¢¹ñÆâ¤òº®Íð¤Ë´Ù¤ì¤¿¥æ¥ó¡¦¥½¥ó¥Ë¥ç¥ë¡ÊÕú¼â±Ù¡ËÂçÅýÎÎ¤ËÂÐ¤¹¤ëÃÆ³¯¤òµá¤á¤ë¥Ç¥â³èÆ°¤¬À¹¤ó¤Ë¼Â»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤Ê´Ú¹ñ¤Î¥Ç¥â³èÆ°¤Ï¡¢»²²Ã¼Ô¤¬¥Ú¥ó¥é¥¤¥È¤Ê¤É¤Î¡Ö¿ä¤·³è¡×¥°¥Ã¥º¤Ê¤É¤ò·È¤¨»²²Ã¤¹¤ë¥¨¥ó¥¿¥áÅª¤ÊÂ¦ÌÌ¤¬¶¯¤¤¤³¤È¤âÆÃÄ§¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Î¥¢¥Ë¥á¥­¥ã¥é¤¬°õºþ¤µ¤ì¤¿µðÂç´ú¤¬´Ú¹ñ¹ñ²ñÁ°¤Î¥Ç¥â¤Ç·Ç¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤ÏÆüËÜ¤Ç¤âÂç¤­¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Õ¥¡¥ó¤Ï±þ±ç¤¹¤ë¥Á¡¼¥à