母の日に贈っていいカーネーションの色、ダメな色「母の日」（5月の第2日曜日）といえば、カーネーションを贈るのが定番です。しかしカーネーションにはさまざまな色があって、それぞれの花言葉は異なり、なかには贈ってはいけない色もあります。プレゼントを選ぶときに押さえておきたい、母の日とカーネーションの関係、贈っていいカーネーションの色、ダメな色を解説します。 母の日にカーネーションを贈る理由・由来母の日にカ