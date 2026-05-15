友情の証であるはずの誕生日プレゼントが、時に人間関係にヒビを入れることも。ガールズちゃんねるに5月、「誕プレでポテチを返された」というトピックが立ち、反響を呼んだ。トピ主は大学生。仲良くなった友人の誕生日に、部活で使えるようにと5000円ほどのタオルセットを贈った。しかし、自分の誕生日当日、その友人から「おめでとうー」と手渡されたのは、なんと「ポテトチップを1つ」だけだったという。トピ主は「正直ないがし