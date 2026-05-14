両思いで恋愛を始められたら最高ですが、ときには強引にアプローチしてきた男性に押し負けて、恐る恐る付き合い始めるケースも少なくありません。そして、結果的に幸せになることもあれば、苦労する場合もあるようです。そこで今回は、10代から20代の独身女性436名に聞いたアンケートを参考に、「強引なアプローチでお付き合い！その後、訪れる苦労９パターン」をご紹介します。【１】「別れたい」と思っても、彼氏に申し訳なくて