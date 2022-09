韓国の大手芸能事務所SMエンターテインメント(以下、SMエンタ)に所属していた歌手ファニが、通帳残高が底をつくほどに困難を極めた生活苦を告白した。【注目】「タバコ吸おうと灰皿漁った」韓国人気芸人の衝撃の転落9月6日に韓国で放送されたSBS Filバラエティ番組『外食する日バスキング』(原題)第6回では、男性デュオFly to the Sky(フライ・トゥ・ザ・スカイ)のファニが出演した。番組内ではまず、Fly to the Skyの結成秘