韓国コスメブランド「A’pieu（アピュー）」から、くすみを自然にカバーしながら透明感を演出する「アピュー ウォーターロック サンクッション ラベンダー」が登場します。2026年5月11日（月）より全国のハンズにて数量限定発売。日焼け止め、化粧下地、トーンアップベースの役割を1つで叶える優秀アイテムで、これからの季節のベースメイクに大活躍しそうです♪ ラベン