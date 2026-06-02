GIGABYTE、COMPUTEX 2026で40周年記念「AORUS GeForce RTX（TM）50 INFINITY」グラフィックスカードシリーズを発表

台北、2026年6月1日 /PRNewswire/ -- 世界をリードするコンピューターブランドであるGIGABYTEは、COMPUTEX 2026において、「AORUS GeForce RTX™ 50 INFINITY」グラフィックスカードシリーズを発表しました。今年のCESで「AORUS GeForce RTX™ 5090 INFINITY」を発表したことに続き、INFINITYラインアップは現在、「GeForce RTX™ 5080」、「RTX™ 5070 Ti」、「RTX™ 5070」にまで拡大しており、シリーズ全体で統一感のある高性能デザインを実現しています。これらの新モデルは、配線をすっきりと見せる設計も採用しており、よりクリーンで洗練されたPC構築を実現します。





INFINITYシリーズの中核を成すのは、「WINDFORCE HYPERBURST」冷却システムであり、「Double Flow Through」設計と組み合わせることで、冷却効率を向上させています。これらのグラフィックスカードは、バックプレート両側にエアフローを確保する設計を採用しており、スムーズなエアフローと効率的な冷却を実現することで、最大のパフォーマンスを維持します。特許取得済みの「Hawk Fan」設計を活用することで、風圧を53.6％、風量を12.5％向上させています。カード中央には専用の「Overdrive」ファンを搭載しており、独立したファンカーブを備えています。高負荷時に作動することで、さらなる冷却効果を提供し、最適なパフォーマンスを実現します。

PC自作体験をさらに向上させるため、GIGABYTEは新モデルの電源コネクターを背面側へ配置しています。この設計により、ケーブルをマザーボード背面へ配線できるため、ケーブル管理の向上、設置およびメンテナンスの簡素化を実現するとともに、機能性を損なうことなく、よりすっきりとした内部レイアウトを可能にします。新モデルには、GIGABYTEを象徴する「RGB Halo」と、ナセルから着想を得た外周リングライトデザインも採用されており、ユーザーは自分のスタイルに合わせてライティング効果をカスタマイズできます。一方、コンパクトな設計により、幅広いPCケースとの互換性を維持しながら、長時間のワークロード下でも安定した性能を発揮します。

GIGABYTEの40周年記念展示の一環として、「AORUS GeForce RTX™ 50 INFINITY」シリーズは、性能、冷却技術の革新、そしてユーザー重視の設計に対する同ブランドの継続的な追求を反映しています。COMPUTEX 2026の開催期間中、南港展覧館1館4階のGIGABYTEコンシューマー・ブース「#M0520」にぜひお立ち寄りいただくか、公式ウェブサイトにて製品情報をご覧ください。

（日本語リリース：クライアント提供）

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