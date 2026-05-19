『劇場版総集編 呪術廻戦 懐玉・玉折』5月30日（土）に「ABEMA」に初入荷！5月20日（水）よりTVアニメ全59話の無料一挙放送も決定！

株式会社AbemaTV

新しい未来のテレビ「ABEMA」は、大人気アニメ『劇場版総集編 呪術廻戦 懐玉・玉折』を、2026年5月30日（土）に初入荷いたします。

『呪術廻戦』は、「週刊少年ジャンプ」（集英社刊）にて連載された芥見下々による大人気漫画が原作で、本作では特級呪物“両面宿儺の指”を喰らい、己の魂に呪いを宿すことになった主人公・虎杖悠仁が、呪術師と呪霊の過酷な戦いへ身を投じてゆく物語が描かれます。奥深い世界観やシビアなストーリーや迫力のバトルシーンが人気を博しシリーズ累計発行部数は1.5億部(デジタル版含む)を突破。2020年10月、2023年7月にTVアニメが放送されたほか、2021年12月には本編の前日譚を描くシリーズ初の映画『劇場版 呪術廻戦 0』が公開され、全世界興行収入265億円、全世界動員累計2,051万人を突破する大ヒットを記録。2026年1月からは第3期「死滅回游 前編」が放送され大きな話題を呼んだほか、第4期「死滅回游 後編」の制作も決定し、さらなる期待が高まっています。

このたび、TVアニメ第2期より五条 悟と夏油 傑の高専時代を描いた「懐玉・玉折」（全5話）のストーリーをまとめた『劇場版総集編 呪術廻戦 懐玉・玉折』の「ABEMA」初入荷が決定。2026年5月30日（土）午前0時より、「ABEMAプレミアム」「広告つきABEMAプレミアム」（※1）ならいつでもお楽しみいただけます。

また劇場版総集編の初入荷を記念し、TVアニメ『呪術廻戦』シリーズの全話無料一挙放送も決定。5月20日（水）から5月25日（月）にわたり、第1期から第3期までの全59話を順次無料一挙放送するほか、放送後1週間の無料配信も実施いたします。

ぜひこの機会に「ABEMA」で、『呪術廻戦』シリーズの壮絶な戦いと青春の物語をたっぷりとお楽しみください。

※1_月額1,180円(税込)の「ABEMAプレミアム」にご登録いただくと、限定の作品を視聴できるほか、「追っかけ再生」や「ダウンロード機能」などの限定機能をお楽しみいただけます。また、月額680円(税込)の「広告つきABEMAプレミアム」では「ABEMAプレミアム」限定コンテンツを広告つきで視聴いただけます。

■「ABEMA」初入荷！『劇場版総集編 呪術廻戦 懐玉・玉折』概要

(C)芥見下々／集英社・呪術廻戦製作委員会

配信開始日時：2026年5月30日（土）午前0時～

番組URL：https://abema.tv/video/title/536-11

（URLは配信開始と同時に公開されます）

※「ABEMAプレミアム」「広告つきABEMAプレミアム」ならいつでも見放題でお楽しみいただけます。

■TVアニメ『呪術廻戦』全59話無料一挙放送 概要

(C)芥見下々／集英社・呪術廻戦製作委員会

＜放送日時＆番組URL＞

・『呪術廻戦』 #1～13

放送日時：2026年5月20日（水）朝4時30分～

放送チャンネル：ABEMAアニメチャンネル

番組URL：https://abema.tv/channels/abema-anime/slots/DGzv6w5hHJjHr7

※放送後1週間、全話無料でお楽しみいただけます。

・『呪術廻戦』 #14～24

放送日時：2026年5月21日（木）朝5時～

放送チャンネル：ABEMAアニメチャンネル

番組URL：https://abema.tv/channels/abema-anime/slots/DGzv6w5hHJjHr7

※放送後1週間、全話無料でお楽しみいただけます。

・『呪術廻戦』第2期「懐玉・玉折／渋谷事変」#25～47

放送日時：2026年5月24日（日）朝6時30分～

放送チャンネル：ABEMAアニメ2チャンネル

番組URL：https://abema.tv/channels/abema-anime-2/slots/DLFusRg2AWqops

※放送後1週間、全話無料でお楽しみいただけます。

・『呪術廻戦』第3期「死滅回游 前編」#48～59

放送日時：2026年5月24日（日）夜6時～、深夜0時～、5月25日（月）朝6時～

放送チャンネル：ABEMAアニメ2チャンネル、ABEMAアニメチャンネル

番組URL：

（夜6時の回）https://abema.tv/channels/abema-anime-2/slots/DGzv9MKVFxCmyy

（深夜0時の回）https://abema.tv/channels/abema-anime-2/slots/DGzv6KoyGiayv7

（朝6時の回）https://abema.tv/channels/abema-anime/slots/DLFutMD9NC72Ty

※放送後1週間、全話無料でお楽しみいただけます。

■「ABEMA」について

「ABEMA」は、2026年4月11日に開局10周年を迎えた、テレビのイノベーションを目指し"新しい未来のテレビ"として展開する動画配信事業。開局以来、登録不要かつ基本無料で楽しめるインターネットテレビとして、24時間編成のニュース専門チャンネルや、"最高品質か唯一無二"を追求したオリジナルドラマや恋愛リアリティーショー、バラエティほか、アニメやスポーツなど、多彩なジャンルの約25チャンネルを24時間365日放送しています。

国内発の動画サービスで日本No.1（※）を誇るオリジナルエピソード数に加え、注目の新作映画、国内外の人気ドラマ、話題のアニメなどの豊富なラインナップや、スポーツ中継やオンラインライブも展開。テレビ、オンデマンドなど、時間にとらわれることなくいつでも作品をお楽しみいただけるほか、スマートフォンや PC、タブレット、テレビデバイスで、場所にもとらわれない視聴体験を通じ、多様なライフスタイルに寄り添いながらコンテンツを提供し続けています。

なお、月額1,180円（税込）の「ABEMAプレミアム」では限定機能や作品を楽しめるほか、月額680円（税込）の「広告つきABEMAプレミアム」では「ABEMAプレミアム」限定コンテンツを広告つきで視聴いただけます。

（※）2026年3月時点、自社調べ

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無料動画・話題の作品が楽しめる新しい未来のテレビ「ABEMA」（https://abema.tv/）

「ABEMA」は開局10周年を記念し、特別番組の放送や「ABEMA10周年無料大感謝祭」など、年間を通じて10周年を盛り上げるさまざまなキャンペーンを展開します。「ABEMA」の10周年にぜひご期待ください。

「ABEMA」10周年サイトURL：https://contents-abema.com/10th/