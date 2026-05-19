AI駆動開発を活用したラボ型開発サービス「GoDD Lab」を提供開始。低コスト・短納期で継続的な開発体制を構築

背景：継続的な開発体制を構築する難しさ

株式会社ripla

riplaはこれまで、クライアント企業様のプロダクト開発、業務システム開発、DX推進について、IT事業会社出身のメンバーによるスクラッチ開発を中心に支援をしてまいりました。

近年、企業においては、業務システム開発、既存システムの改善、SaaS・プロダクト開発、生成AI活用、新規事業開発など、開発を伴うテーマが急速に増加しています。一方で、開発テーマが増えるほど、以下のような課題が顕在化しています。

・新規開発や追加開発のたびに見積もり・発注・体制構築が必要になる

・要件定義や仕様調整に時間がかかり、開発着手までに時間を要する

・社内に十分な開発リソースがなく、外部パートナーへの依存度が高い

・固定価格型の開発では、仕様変更や改善要望に柔軟に対応しづらい

・継続的な改善開発を進めたいが、コストが高くなりやすい

・開発パートナーが都度変わることで、業務理解や仕様理解が蓄積されにくい

・仕様やフィードバックが散らばり、何が最新の要件なのか分からなくなる

特に、事業や業務の変化に合わせて継続的にシステムを改善していくためには、単発の受託開発ではなく、事業理解・業務理解を蓄積しながら、仕様整理から実装・テスト・改善までを継続的に回せる開発体制が必要です。

そこでriplaでは、AI駆動開発フレームワーク「GoDD」を活用し、継続的な開発体制を低コスト・短納期で提供する「GoDD Lab」を開始しました。

GoDD Labとは

GoDD Labは、AI駆動開発を活用したラボ型開発サービスです。 お客様の事業課題や開発テーマに応じて、PM・エンジニア・AI駆動開発環境を組み合わせた開発体制を構築し、要件整理から設計、実装、テスト、改善までを継続的に支援します。

GoDD Labでは、プロジェクトの仕様やフィードバックを集約する「GoDD Notes」、実装工程を支援する「GoDD Dev」、テスト工程を支援する「GoDD Test」を活用します。

GoDD Notesにより、顧客・PM・開発チーム間の要件やフィードバックを一元管理し、GoDD Devにより実装スピードを高め、GoDD Testにより品質確認を効率化します。これにより、ラボ型開発におけるコミュニケーションコストを抑えながら、継続的な改善開発を高速に進めることが可能になります。

従来のラボ型開発では、開発メンバーのスキル差やコミュニケーションコストによって、生産性や品質にばらつきが出ることがありました。GoDD Labでは、GoDDシリーズを開発プロセスに組み込むことで、安定した開発スピードと品質を実現します。

GoDD Labの特徴

1. GoDD Notesにより、要件・仕様・フィードバックを一元管理

GoDD Labでは、プロジェクトの仕様やフィードバックを集約する「GoDD Notes」を活用します。

開発プロジェクトでは、打ち合わせ内容、要望、仕様変更、テスト環境へのフィードバックなどが、チャット、議事録、ドキュメント、チケット管理ツールなどに分散しやすくなります。その結果、「何が最新の仕様なのか分からない」「過去の議論が追えない」「フィードバックが開発チームに正しく伝わらない」といった課題が発生します。

GoDD Notesでは、要件、仕様、質問リスト、フィードバックを一元的に管理し、顧客・PM・開発チームが同じ情報を見ながら開発を進められる状態をつくります。

これにより、要件確認や仕様調整にかかるコミュニケーションコストを削減し、継続的な改善開発をスムーズに進めることができます。

2. GoDD Devにより、実装スピードを高速化

GoDD Labでは、実装工程を支援する「GoDD Dev」を活用します。

GoDD Devは、整理された仕様や開発方針に基づいて、実装、コード修正、レビュー対応などを効率化する仕組みです。従来はエンジニアが手作業で行っていた実装作業の一部をAIで支援することで、開発スピードを高めます。

これにより、単にエンジニアの人数を増やすのではなく、AIを前提とした少人数・高生産性の開発体制を構築できます。

3. GoDD Testにより、品質担保とテスト工数削減を両立

GoDD Labでは、テスト工程を支援する「GoDD Test」も活用します。

GoDD Testは、仕様に基づいたテスト観点の整理、テストケース作成、動作確認、修正確認などを支援する仕組みです。開発スピードが上がるほど、品質確認やテストがボトルネックになりやすくなりますが、GoDD Testを組み込むことで、開発速度を落とさずに品質担保を行いやすくなります。

これにより、短納期での開発だけでなく、継続的な改善開発においても安定した品質を維持しやすくなります。

4. ラボ型開発により、継続的な改善に対応

DX推進やプロダクト開発では、初期開発だけでなく、リリース後の改善や追加開発が重要です。

GoDD Labでは、ラボ型の開発体制を構築することで、仕様変更や追加要望に対しても柔軟に対応できます。事業環境や現場の業務変化に合わせて、継続的にシステムを改善できるため、単なる納品ではなく、事業成果に向けた開発支援が可能です。

5. 低コスト・短納期で専属開発チームに近い体制を構築

GoDD Labは、GoDD Notes、GoDD Dev、GoDD Testを活用して開発プロセス全体の生産性を高めることで、従来のラボ型開発よりも低コスト・短納期での体制構築を目指します。

「社内に開発組織を持つほどではないが、継続的に開発を進めたい」「都度発注ではスピードが出ない」「開発パートナーを固定化して業務理解を深めたい」といった企業に適したサービスです。

GoDD Labの支援範囲

GoDD Labでは、以下のような支援が可能です。

・新規事業・新規サービスの開発

・業務システムの新規開発

・既存システムの追加開発・改善

・SaaS・Webサービス・アプリの開発

・生成AI機能・AIエージェントの開発

・要件整理・仕様管理

・設計・実装・テスト

・リリース後の改善開発

・開発体制の継続的な運用

GoDD Labが適している企業

GoDD Labは、以下のような企業に適しています。

・継続的に業務システムやプロダクトを改善したい企業

・新規事業や新規サービスの開発をスピーディーに進めたい企業

・社内に十分な開発リソースがなく、外部の開発体制を活用したい企業

・都度発注ではなく、継続的に相談できる開発パートナーを求めている企業

・固定価格型の開発ではなく、柔軟に改善を進められる体制を求めている企業

・仕様変更やフィードバックを整理しながら、開発を継続的に進めたい企業

・生成AIやAI駆動開発を活用し、開発コストと期間を抑えたい企業

今後の展望

riplaは、GoDD Labを通じて、企業のDX推進や新規事業開発における開発体制の課題を解決してまいります。今後は、GoDD Notes、GoDD Dev、GoDD TestをはじめとするGoDDシリーズの機能拡張により、要件整理、仕様管理、実装、テスト、運用改善までの対応範囲をさらに拡大し、企業ごとの業務要件に適した高品質な開発を、より低コスト・短納期で提供できる体制を強化していきます。

お問い合わせ

「GoDD Lab」にご興味をお持ちの方は、以下よりお気軽にお問い合わせください。

会社ホームページURL：https://ripla.co.jp/inquiries

メールアドレス：info@ripla.co.jp

担当：張田谷 凌央

会社概要

riplaは「事業成果にコミットするDX・開発支援会社」です。IT事業会社出身のプロフェッショナルが、単なるシステム納品を目的とするのではなく、クライアント企業様と同じ目線で事業成果の達成にコミットする「Impact-Driven型支援」を提供しています。

また、受発注管理・在庫管理・配送管理などの業務システムから、生成AI、SaaS、マッチングサイト、EC、スマートフォンアプリ、LINEミニアプリまで、幅広い領域のシステムやプロダクトを高速に開発できる「Boxシリーズ×GoDD」を展開しています。

会社名：株式会社ripla

所在地：〒150-0001 東京都渋谷区神宮前６丁目２３番４号桑野ビル２階

設立日：2022年11月2日

代表取締役：張田谷 凌央

URL：https://ripla.co.jp