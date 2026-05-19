「Uber Drift」期間限定で東京に登場　圧巻のドリフト体験がUberアプリで予約可能に

Uber Japan株式会社

Uber Japan株式会社（本社：東京都港区、以下「Uber Japan」）は、2026年6月3日（水）から7月1日（水）までの期間限定で、日本発祥のモータースポーツ「ドリフト」を助手席で体験できる特別ツアー「Uber Drift（ウーバー・ドリフト）」を東京にて提供いたします。

本サービスは、Uberアプリを通じて世界各地のユニークな現地体験を提供するグローバルキャンペーン「Go Anywhere」の一環です 。南アフリカでサファリ体験を予約できる「Uber Safari（サファリ）」、トルコで熱気球に乗れる「Uber Balloon（バルーン）」など、世界中で話題を呼んだシリーズがついに日本に初登場します。また、アジア太平洋地域（APAC）では初の展開となります。

■ 背景：世界に誇る日本のモータースポーツ文化を、Uberで体験

1970年代に日本で誕生した「ドリフト」は、車体を横滑りさせながらコーナーを駆け抜ける高度なドライビングテクニックとして発展し、今日では世界的な人気を博すモータースポーツとして確立されています。ハリウッド映画でも取り上げられるなど日本文化の一つとして広く認知され、海外でも高い人気を集めています。特に訪日外国人観光客にとって「JDM（日本国内市場向け車両）」やドリフトが強い憧れの対象となる一方で、実際に安全かつ本格的に体験できる機会は限られていました。

Uber Japanは今回、Formula Drift（フォーミュラ・ドリフト）で活躍するプロドライバーとタッグを組み、千葉県の茂原ツインサーキットを貸し切ることで、この日本独自のモータースポーツ文化を、誰でもUberアプリで簡単に予約できる魅力的な日本文化体験へと昇華させました。

■Uber Drift については、以下の動画をご覧ください。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=ttfsQknp7sk ]

■ 「Uber Drift」体験の特長

- プレミアム＆スムーズな移動: 都内の宿泊先から「Uberプレミアム」車両による往復送迎をご用意。慣れない土地での移動の不安を解消し、安心・快適な移動時間を提供します。- プロによる圧倒的なパフォーマンス: フォーミュラ・ドリフトのライセンスを保持するプロドライバーが運転を担当。安全に配慮した貸切コースで、タイヤが白煙をあげる迫力のドリフト走行を助手席で体感いただけます。- 憧れのJDM車両: 世界中のドリフトファンに愛される「日産 シルビアS15」、「日産 180SX」をチューニングした本格車両を使用します。- ”茂原ツインサーキット”を貸切: モータースポーツファンに愛される「茂原ツインサーキット」で、約90分間の特別なトラックタイムを過ごせます。

■ サービス概要および予約方法

本サービスは完全予約制パッケージとして提供されます。

- 予約開始日: 2026年5月27日（水）- 実施期間: 2026年6月3日（水）～ 7月1日（水）- 定員: 1日4グループ限定（1グループあたり1名から4名まで）- 料金: 1グループにつき30,000 円（税込）※往復送迎・サーキット体験込

■ 予約手順

- Uber アプリを開き、ホーム画面の「Uber Drift」アイコンを選択- 希望の日時と参加人数を選択- 乗車場所・降車場所（それぞれ東京23区内）を入力- 内容を確認し「Uber Drift を予約」をタップ。完了後、確認メールが届きます





Uberについて

Uber Technologies（以下、Uber）は、誰でもボタンひとつで簡単・快適に、安心して移動できる世界を目指す米国発のテクノロジー企業です。「どうすればボタンひとつで車を呼べるか?」という創始者のシンプルな疑問から、2010年に米国サンフランシスコでアプリを通じた配車サービスをスタートしました。現在 Uberは人の移動だけでなく、食材、料理、日用品などのデリバリーなど、あらゆる人・モノの移動の仕方を変えるプラットフォームを世界70カ国以上・15,000都市以上で展開し、約50言語に対応しています。





Uber Japan株式会社について

Uber Japan株式会社は、ドライバーと乗客をオンデマンドでつなぐ配車プラットフォーム「Uber」を日本国内で運営する企業です。国内約1,000社のタクシー会社と提携し、47都道府県でタクシーの配車が可能な「Uber Taxi(https://www.uber.com/jp/ja/ride/ubertaxi/?uclick_id=56ad2694-4f16-4c71-bd0b-0ca02f350074)」や、札幌市・東京23区・大阪市・福岡市など、9都道府県においてプレミアムなハイヤー車両や最大5名乗りのワゴンを配車できる「Uber プレミアム(https://www.uber.com/jp/ja/ride/uberblack/)」のサービスを提供しています。また京都府京丹後市、石川県加賀市、長野県野沢温泉村、大分県別府市において自治体とのパートナーシップによる自家用有償旅客運送（公共ライドシェア）を、2024年4月からはタクシー会社とのパートナーシップによる自家用車活用事業（日本版ライドシェア）のサービス提供をサポートしています。