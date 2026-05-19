英国№1*クラフトビールブランドBREWDOGは、面白味のないビールが支配するこの世界を変えて世界中を本当にうまいビールに夢中にさせるため、日々荒波を乗り越え、挑戦を続けるPUNK集団だ。 そんなBREWDOGが、血が騒ぐような日本最大級のハードコアフェス「SATANIC CARNIVAL」に今年も参戦。コラボビール「SATANIC BLOODY IPA（サタニックブラッディIPA）」を6月6日（月）・7日（日）に幕張メッセで行われるSATANIC CARNIVAL 2026の会場限定で販売する。昨年販売された「SATANIC IPA」に続き、今回が第2弾のコラボビールとなる。 *Source: Circana UK Off Trade Value Sales 52w/e 12.10.25

BREWDOG × SATANIC CARNIVAL コラボビール「SATANIC BLOODY IPA」商品情報

SATANIC BLOODY IPA

■スタイル：IPA ■アルコール度数：6.5% ■販売日：2026年6月6日（土）・7日（日）限定 ■販売場所：SATANIC CARNIVAL 2026会場内限定（幕張メッセ国際展示場1～3ホール） ■販売価格：1,500円（税込） ※PUNK IPAとSATANIC BLOODY IPAをセット購入で2,000円（税込） ■容量：16oz (473ml)

平凡な日常をぶち壊し、アンチテーゼを真正面から叫べ。 混沌としたモッシュ、汗が飛び散る激動の瞬間―― すべてがむき出しになる狂宴をさらに加速させるのが「SATANIC BLOODY IPA」だ。 パンチのある苦味とブラッドオレンジの爽快なアロマ。 ぶつかり合う個性がひとつになり、会場を圧倒的な一体感へと導く。 このビールで、ひとつになれ。

SATANIC会場限定 オリジナルステッカーをプレゼント！

SATANIC BLOODY IPAを購入いただいた方に、 数量限定でSATANIC会場限定ステッカーをプレゼント。 ※なくなり次第、配布終了となります。 ■対象商品 SATANIC BLOODY IPA \1,500 SATANIC SPECIAL SET (PUNK IPA+SATANIC BLOODY IPAのセット) \2,000 ※1杯または1セットにつき1枚の配布となります。

SATANICは、すべてをさらけ出し、解放できる場所。 ここでは何も着飾らなくていい。ありのままでいい。 爆音の渦で拳を上げ､ひたすらに喉を鳴らす。 SATANIC BLOODY IPAがそんな熱狂の渦の燃料となる。 熱い会場を、この一杯でさらにぶち上げろ。

**イギリスNo.1*クラフトビールブランド「BREWDOG」**

2007年4月、スコットランド北東部に位置するフレイザーバラでブルワリーを創業。欧州各国をはじめとし、米国やアジアを中心に全世界100店舗以上の直営BARを展開する英国No.1*クラフトビールメーカー。 数多くのラインナップを誇るBREWDOGの中でも「PUNK IPA」は、BREWDOG誕生のきっかけを作ったビール。この軽やかな黄金色のクラシックビールは、新世界のホップを使って爆発的な風味を生み出した。グレープフルーツ、パイナップル、ライチのようなトロピカルフルーツとキャラメルの香りが漂い、最後にシャープな苦みが残る。このビールがすべての始まりであり、未だ終わりはない。

*Source: Circana UK Off Trade Value Sales 52w/e 12.10.25

**ブリュードッグ・カンパニー・ジャパン株式会社** 公式HP： https://www.brewdog.jp/ 公式X： https://x.com/brewdogjapan/ 公式Instagram：https://www.instagram.com/brewdogjapan/