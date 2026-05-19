2034年までに日本のデジタルバンキング市場は17億9,410万米ドルに達すると予測されており、AI統合の加速、オープンバンキング改革、キャッシュレス金融サービス需要の拡大が市場成長を後押ししています
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日本のデジタルバンキング市場の概要
東京、日本 - IMARCグループは、包括的な市場情報レポート「日本のデジタルバンキング市場：サービス別、展開タイプ別、技術別、産業別、地域別の規模、シェア、動向、予測 - 2026年～2034年」を発表しました。
この報告書によると、日本のデジタルバンキング市場は2025年には6億8480万米ドルに達し、2034年には17億9410万米ドルに達すると予測されており、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は11.30%となる見込みである。
デジタルバンキングとは、オンラインおよびモバイルプラットフォームを通じて、従来の銀行商品、プロセス、および業務すべてをデジタル化することを指します。資金移動、自動引き落とし・入金、ローン処理、ファイナンシャルプランニング、リスク管理、株式アドバイスなど、幅広いサービスがインターネットバンキング、モバイルバンキング、および統合されたデジタル決済チャネルを通じて提供されます。従来の支店型銀行業務とは異なり、デジタルバンキングでは、顧客は支店に足を運ぶことなく、24時間いつでも金融取引や銀行サービスを利用できるため、利便性、スピード、透明性に優れています。
日本のフィンテックの歩みは、スピードではなく精度によって特徴づけられる。2026年、日本は着実に金融システムの近代化を進め、現金への依存度を減らし、デジタルサービスを強化し、安定した枠組みの中でイノベーションを促進していく。日本の金融サービス部門は、世界でも最も発展した部門の一つであり、深い資本市場、強固な銀行機関、そして成人の98%以上が銀行口座を保有するほぼ普遍的な金融アクセスを特徴としている。したがって、デジタル化の必要性は、金融包摂よりも、効率性、顧客体験、そしてサービスのパーソナライゼーションを劇的に向上させることに重点が置かれており、他に類を見ない競争力とイノベーション主導型の市場環境を創出することにある。
詳細な分析については、本レポートの無料サンプルPDFをご覧ください。 https://www.imarcgroup.com/report/ja/japan-digital-banking-market/requestsample
主要な市場推進要因
キャッシュレス決済の推進とオープンバンキングのインフラ
政府主導のキャッシュレス決済推進策は、日本のデジタルバンキング業界の様相を大きく変える最も強力な構造的要因の一つです。日本はこれまで現金中心の経済でしたが、継続的な規制強化と消費者向けインセンティブプログラムにより、あらゆる層でデジタル決済の普及が著しく加速しました。この分野を形作る主要なトレンドとしては、デジタル決済とモバイルウォレットの普及、オンラインバンキングとデジタル金融サービスの拡大、そしてフィンテックソリューションの従来型バンキングモデルへの統合などが挙げられ、日本銀行（BOJ）と金融庁（FSA）がこの進化を導く上で中心的な役割を果たしています。
オープンバンキング改革とAPIベースの金融サービスフレームワークにより、フィンテック企業やテクノロジープラットフォームは既存の銀行インフラとシームレスに接続できるようになり、組み込み型金融ソリューションの開発が促進されています。日本のフィンテックエコシステムは既に確立されており、決済、融資、インシュアテック、ウェルステックなど、約1,200社のフィンテック企業が事業を展開しています。政府のオープンバンキング推進は、フィンテックイノベーションのためのインフラを構築し、メガバンクにとどまらず、多様な専門サービスプロバイダーのネットワークへとデジタルバンキングエコシステムを徐々に拡大させています。
日本のデジタルバンキング市場の概要
東京、日本 - IMARCグループは、包括的な市場情報レポート「日本のデジタルバンキング市場：サービス別、展開タイプ別、技術別、産業別、地域別の規模、シェア、動向、予測 - 2026年～2034年」を発表しました。
この報告書によると、日本のデジタルバンキング市場は2025年には6億8480万米ドルに達し、2034年には17億9410万米ドルに達すると予測されており、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は11.30%となる見込みである。
デジタルバンキングとは、オンラインおよびモバイルプラットフォームを通じて、従来の銀行商品、プロセス、および業務すべてをデジタル化することを指します。資金移動、自動引き落とし・入金、ローン処理、ファイナンシャルプランニング、リスク管理、株式アドバイスなど、幅広いサービスがインターネットバンキング、モバイルバンキング、および統合されたデジタル決済チャネルを通じて提供されます。従来の支店型銀行業務とは異なり、デジタルバンキングでは、顧客は支店に足を運ぶことなく、24時間いつでも金融取引や銀行サービスを利用できるため、利便性、スピード、透明性に優れています。
日本のフィンテックの歩みは、スピードではなく精度によって特徴づけられる。2026年、日本は着実に金融システムの近代化を進め、現金への依存度を減らし、デジタルサービスを強化し、安定した枠組みの中でイノベーションを促進していく。日本の金融サービス部門は、世界でも最も発展した部門の一つであり、深い資本市場、強固な銀行機関、そして成人の98%以上が銀行口座を保有するほぼ普遍的な金融アクセスを特徴としている。したがって、デジタル化の必要性は、金融包摂よりも、効率性、顧客体験、そしてサービスのパーソナライゼーションを劇的に向上させることに重点が置かれており、他に類を見ない競争力とイノベーション主導型の市場環境を創出することにある。
詳細な分析については、本レポートの無料サンプルPDFをご覧ください。 https://www.imarcgroup.com/report/ja/japan-digital-banking-market/requestsample
主要な市場推進要因
キャッシュレス決済の推進とオープンバンキングのインフラ
政府主導のキャッシュレス決済推進策は、日本のデジタルバンキング業界の様相を大きく変える最も強力な構造的要因の一つです。日本はこれまで現金中心の経済でしたが、継続的な規制強化と消費者向けインセンティブプログラムにより、あらゆる層でデジタル決済の普及が著しく加速しました。この分野を形作る主要なトレンドとしては、デジタル決済とモバイルウォレットの普及、オンラインバンキングとデジタル金融サービスの拡大、そしてフィンテックソリューションの従来型バンキングモデルへの統合などが挙げられ、日本銀行（BOJ）と金融庁（FSA）がこの進化を導く上で中心的な役割を果たしています。
オープンバンキング改革とAPIベースの金融サービスフレームワークにより、フィンテック企業やテクノロジープラットフォームは既存の銀行インフラとシームレスに接続できるようになり、組み込み型金融ソリューションの開発が促進されています。日本のフィンテックエコシステムは既に確立されており、決済、融資、インシュアテック、ウェルステックなど、約1,200社のフィンテック企業が事業を展開しています。政府のオープンバンキング推進は、フィンテックイノベーションのためのインフラを構築し、メガバンクにとどまらず、多様な専門サービスプロバイダーのネットワークへとデジタルバンキングエコシステムを徐々に拡大させています。