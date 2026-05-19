2034年までに日本のデジタルバンキング市場は17億9,410万米ドルに達すると予測されており、AI統合の加速、オープンバンキング改革、キャッシュレス金融サービス需要の拡大が市場成長を後押ししています

2034年までに日本のデジタルバンキング市場は17億9,410万米ドルに達すると予測されており、AI統合の加速、オープンバンキング改革、キャッシュレス金融サービス需要の拡大が市場成長を後押ししています