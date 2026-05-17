台湾語と台湾華語の２言語を掲載！『新版 台湾語会話フレーズブック』5月18日（月）発売

有限会社明日香出版社

台湾では様々な言語が話されており、公用語は「台湾華語」です。

本書では、公用語の「台湾華語」と、台湾の人たちが地元で話している「台湾語」の2言語を併記しています。

1章から22章まで、日常生活、旅行、交流、留学、仕事などで使えるフレーズを場面別・状況別に約2900収録しています。

各フレーズにピンイン、カタカナでルビも付けていますので、初級者の方も学習できます。

音声サービス付きで、1～22章の各フレーズ、および付録の単語を「日本語→台湾語→台湾華語」の順にネイティブが録音しています。

トータルで約3時間50分。ボリュームのある一冊です。

■目次

１章 あいさつ

２章 社交

３章 感情を表す表現

４章 人についての話題

５章 色々な話題

６章 観光・娯楽

７章 どこかに行く

８章 食べる・飲む

９章 ショッピング

10章 緊急事態

11章 学校

12章 会社・工場

13章 住まい

14章 家の中で

15章 街で

16章 美容・健康

17章 病気になったら

18章 恋愛・結婚

19章 映画・ドラマ・音楽

20章 電話・コンピュータ

21章 コミュニケーション

22章 暮らし、社会

付録

■著者略歴

趙怡華（ザウイーファー）

東京外国語大学大学院修士課程修了。

韓国延世大学語学堂、アメリカEWU、スペインなどに短期語学留学を終えて、現在は中国語・台湾語の通訳人。通訳業の傍ら、映画、音楽、放送、漫画など多様な通訳・翻訳作業に携わっている。

台湾情報誌「な～るほど・ザ・台湾」（台湾文摘）にて「いーふぁ老師の華語講座」連載(2010年～2018年)。

■監修者略歴

陳豐惠（ダンホンフィ）

財団法人李江却台湾語文教基金会幹事長。長老教会総会台湾族群母語推行委員会委員。社団法人台湾ローマ字協会理事。

台湾語母語教育学会秘書長などを務める。映画・テレビの台湾語指導者としても活躍中。

■書籍情報

・書名：『新版 台湾語会話フレーズブック』

・著者：趙怡華

・ISBN：9784756924681

・ページ数：424

・本体価格：3200円

・判型：B6変型

・Amazonリンク：https://amzn.asia/d/02rs5n82



■会社情報

有限会社明日香出版社

〒112-0005

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