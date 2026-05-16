スペースエイジの再来。レトロフューチャーを体現する独創的フォルムの照明「Roo-Light」が「RELAX」ブランドより新発売。

株式会社シンシア

株式会社シンシア（本社：大阪市浪速区）は、大人の遊び心をくすぐる雑貨ブランド「RELAX（リラックス）」より、「Roo-Light（ルーライト）」を発売しました。

≪RELAX Roo-Light ルーライト≫

1960年代から70年代にかけて、世界中が宇宙への憧れに胸を躍らせた「スペースエイジ」。

当時の人々が想像した、曲線と直線が織りなす独創的な未来像を、

現代のミニマリズムで再解釈したのが「Roo-Light（ルーライト）」です。

単なる照明器具としての枠を超え、そこに置くだけで空間に「SF的な美学」を宿す、

まさに“未来のアンティーク”とも呼べるプロダクトが誕生しました。

サイズ：約275×155×475mm / 重量：約1060g / 素材：鉄、アルミニウム、プラスチック

定格電力：6W / 色温度：1800K～4000K / スイッチ形式：タッチセンサー

入力電圧：DC5V 2A (Type-C) / 付属品：USB電源ケーブル、取扱説明書、保証書

タッチセンサーを長押しすることで、お好みの「光の色（色温度）」と「明るさ」をどちらも無段階で調整できます。

重厚感のある素材と安定感のある三脚デザインが、空間のアクセントとして存在感を放ちます。

モバイルバッテリーによる給電にも対応しており、コンセントの場所を気にせずお使いいただくことも可能です。

「懐かしさと新しさが調和する、大人の遊び心をくすぐる雑貨ブランド」

RELAXは、忙しい日々の中でふと肩の力を抜いてリラックスできる、

心を解き放ち「チルアウト」できる時間を楽しむための雑貨を提供しています。

ギフトにも最適なアイテムを取り揃えています。

RELAX Roo-Light（ルーライト）は、シンシア公式オンライン各店（楽天、ZOZO、Amazon、Yahoo!、本店）のほか、全国ののセレクトショップ等にて発売いたします。

販売価格 7,480円(税込)

《取扱店舗/WEB》

- 楽天市場1号店 スマイルライフギフト シンシアhttps://item.rakuten.co.jp/sincere-watch/ziv05001/- 楽天市場2号店 SiNCERE LABOhttps://item.rakuten.co.jp/sincere-store/ziv05001/- Amazonhttps://www.amazon.co.jp/dp/B0H19LRZ78- ZOZOTOWNhttps://zozo.jp/shop/sincere/goods/106506111/?did=170521663- Yahoo!ショッピングhttps://store.shopping.yahoo.co.jp/sincere-inc/ziv05001.html- シンシアストアhttps://sincere45.shop13.makeshop.jp/view/item/000000003387

- 株式会社シンシア- 本社所在地：大阪市浪速区日本橋3-3-21- 代表者：代表取締役 西森 潤- 資本金：10,000,000円- 事業内容：オリジナル商品の企画・制作・販売・デザイン- HP：https://www.sincere-inc.jp/- Instagram：https://www.instagram.com/sincere_smilelifegift/- X(旧twitter)：https://twitter.com/sincere_inc_jp- YouTube：https://www.youtube.com/@sincereincwatch