スペースエイジの再来。レトロフューチャーを体現する独創的フォルムの照明「Roo-Light」が「RELAX」ブランドより新発売。
株式会社シンシア（本社：大阪市浪速区）は、大人の遊び心をくすぐる雑貨ブランド「RELAX（リラックス）」より、「Roo-Light（ルーライト）」を発売しました。
≪RELAX Roo-Light ルーライト≫
1960年代から70年代にかけて、世界中が宇宙への憧れに胸を躍らせた「スペースエイジ」。
当時の人々が想像した、曲線と直線が織りなす独創的な未来像を、
現代のミニマリズムで再解釈したのが「Roo-Light（ルーライト）」です。
単なる照明器具としての枠を超え、そこに置くだけで空間に「SF的な美学」を宿す、
まさに“未来のアンティーク”とも呼べるプロダクトが誕生しました。
サイズ：約275×155×475mm / 重量：約1060g / 素材：鉄、アルミニウム、プラスチック
定格電力：6W / 色温度：1800K～4000K / スイッチ形式：タッチセンサー
入力電圧：DC5V 2A (Type-C) / 付属品：USB電源ケーブル、取扱説明書、保証書
タッチセンサーを長押しすることで、お好みの「光の色（色温度）」と「明るさ」をどちらも無段階で調整できます。
重厚感のある素材と安定感のある三脚デザインが、空間のアクセントとして存在感を放ちます。
モバイルバッテリーによる給電にも対応しており、コンセントの場所を気にせずお使いいただくことも可能です。
「懐かしさと新しさが調和する、大人の遊び心をくすぐる雑貨ブランド」
RELAXは、忙しい日々の中でふと肩の力を抜いてリラックスできる、
心を解き放ち「チルアウト」できる時間を楽しむための雑貨を提供しています。
ギフトにも最適なアイテムを取り揃えています。
RELAX Roo-Light（ルーライト）は、シンシア公式オンライン各店（楽天、ZOZO、Amazon、Yahoo!、本店）のほか、全国ののセレクトショップ等にて発売いたします。
販売価格 7,480円(税込)
《取扱店舗/WEB》
- 楽天市場1号店 スマイルライフギフト シンシア
https://item.rakuten.co.jp/sincere-watch/ziv05001/
- 楽天市場2号店 SiNCERE LABO
https://item.rakuten.co.jp/sincere-store/ziv05001/
- Amazon
https://www.amazon.co.jp/dp/B0H19LRZ78
- ZOZOTOWN
https://zozo.jp/shop/sincere/goods/106506111/?did=170521663
- Yahoo!ショッピング
https://store.shopping.yahoo.co.jp/sincere-inc/ziv05001.html
- シンシアストア
https://sincere45.shop13.makeshop.jp/view/item/000000003387
- 株式会社シンシア
- 本社所在地：大阪市浪速区日本橋3-3-21
- 代表者：代表取締役 西森 潤
- 資本金：10,000,000円
- 事業内容：オリジナル商品の企画・制作・販売・デザイン
- HP：https://www.sincere-inc.jp/
- Instagram：https://www.instagram.com/sincere_smilelifegift/
- X(旧twitter)：https://twitter.com/sincere_inc_jp
- YouTube：https://www.youtube.com/@sincereincwatch