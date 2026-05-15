AIVALIXと水みらい小諸が、日本初の水道インフラ事業経営におけるAI高度化を実現

AIVALIX株式会社

AIVALIX株式会社（本社：東京都文京区、代表取締役社長：中山太洋、以下「AIVALIX」）は、長野県小諸市において水道事業の包括委託を担う株式会社水みらい小諸（本社：長野県小諸市、代表取締役社長：東郷友裕、以下「水みらい小諸」）との実証実験において、AIVALIXが開発するインフラAI基盤モデル「INFRAI（インフライ）」を活用することで、水道アセットマネジメント（AM）計画策定および経営戦略策定の総工数を、業界一般水準比で約61%削減できることを確認いたしました。

本実証は、劣化診断、更新計画策定、アセットマネジメント（AM）分析、経営戦略策定といった個別領域の最適化に留まらず、これら一連の業務プロセスを単一のAI基盤モデルで一気通貫に支援する、国内初の実証事例として位置付けられるものです。今般、その成果がまとまりましたので、ここにご報告いたします。

水みらい小諸の公式リリースはこちらよりご覧いただけます(https://www.mizumirai-komoro.com/uncategorized/aivalix%e3%81%a8%e6%97%a5%e6%9c%ac%e5%88%9d%e3%81%ae%e6%b0%b4%e9%81%93%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%83%95%e3%83%a9%e4%ba%8b%e6%a5%ad%e7%b5%8c%e5%96%b6%e3%81%ab%e3%81%8a%e3%81%91%e3%82%8bai%e9%ab%98%e5%ba%a6/)

「日本初、国内初※」 ※小諸市および関係省庁への確認に基づく（2026年5月時点）

■ 背景：水道事業が直面する構造的課題

国内の水道事業は、施設老朽化の進行、人口減少に伴う料金収入の縮小、そして技術職員の不足という三重苦に直面しています。限られた財源・人員のなかで「どの管路・施設から更新すべきか」「どの順序で投資を実行すべきか」を判断し、その妥当性を住民・議会・関係機関に対して明確に説明することは、現場担当者にとって極めて重い負担となっています。

加えて、こうした判断は熟練技術者の経験や暗黙知に依拠する場面が多く、判断の再現性・客観性の確保が大きな課題となっていました。AM計画書類や経営戦略書類の作成においても、複数の様式間の整合性確認、シナリオ別の財政シミュレーション、根拠データの整理と説明文書化など、高度な専門性と多大な工数を要する業務が累積しています。

これまでの水道分野におけるAI活用は、漏水検知や劣化予測といった個別領域の最適化に主眼が置かれてきました。一方で、現場が真に必要としているのは、劣化診断結果を起点として、更新計画・経営戦略の策定にまで一気通貫で接続される、意思決定プロセス全体を支援する基盤です。本実証は、こうした構造的課題に対して、AIが計画・経営判断レベルまで実務的に貢献し得るかを、現場運用フローに即して検証することを目的としています。

■ 実証実験の概要

長野県小諸市の水道事業のアセットマネジメントおよび経営戦略の策定業務を対象に、INFRAIがどの程度支援可能かを検証いたしました。

具体的には、以下の業務プロセスをINFRAIで支援した場合の効果を、通常の業務遂行と比較する形で定量評価しています。

- 管路レベルでの劣化リスクスコアリングと、更新候補路線の抽出・優先順位付け- AM計画に関する各種様式書類（健全度評価、更新需要、シナリオ別評価等）の自動生成- 財政収支見通し（複数シナリオ × 中長期）のシミュレーションと結果整理- 経営戦略・基本方針本文の草案生成、ならびにAM分析報告書のとりまとめ

検証にあたっては、「劣化診断結果の提示で終わらせない」ことを重視し、計画策定・報告書作成・説明業務といった一連の意思決定プロセス全体における工数の圧縮効果を、実作業ベースで定量評価いたしました。

■ 今回の実証で得られた成果

1. アセットマネジメント（AM）および経営戦略の策定業務の総工数を約61%削減

水道事業のAM計画策定および経営戦略策定に要する正味工数を比較した結果、以下のとおりとなりました（1人日＝8時間換算）。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/163075/table/16_1_c73ee04de75629ae4aa55e3dc5361497.jpg?v=202605161151 ]

※出典：全国上下水道コンサルタント協会「設計等業務委託積算歩掛(案)(水道)(令和6年度改訂版)(2024年12月)」

2. アセットマネジメント業務委託積算歩掛(案) および 4. 経営戦略策定業務委託積算歩掛(案)

https://www.suikon.or.jp/activity/committee-results/download/water-sekkeigyoumu/index.html

工程別の削減効果は次のとおりであり、AIで大きく削減可能な領域と、人による対応が引き続き重要な領域とに整理することができました。

- 現状把握・将来推計：33.1人日 → 6.0人日（▲26.1人日／約79%削減）- 更新需要・財政検討：47.8人日 → 18.2人日（▲28.6人日／約60%削減）- まとめ・照査・調整：25.4人日 → 17.2人日（▲8.2人日／約32%削減）

なお、住民説明・庁内調整等の対人協議工程についても、母集団から除外せず正味工数に算入したうえで削減率を算出しており、削減効果を過大に見せない設計としています。住民説明・庁内調整などの対人協議領域は、AIで完全に代替するのではなく、引き続き人が担うべき領域として位置付けています。

2. INFRAIによって必要な成果物を豊富に生成可能

本実証を通じて、INFRAIが以下の成果物を草案レベルで自動生成可能であることを確認しました。これにより、これまで個別に作成していた書類群を一元的かつ整合的に生成できる体制が整いつつあります。

- AM計画関連書類：年齢別資産、健全度評価、更新需要、シナリオ別評価 等- 更新計画：劣化リスクに基づく更新候補路線の抽出および優先順位付け- 財政収支見通し：複数シナリオに基づく中長期財政シミュレーション- AM分析報告書：分析根拠を自動付与したホワイトボックス化された説明可能な分析草案- 経営戦略・基本方針本文：シナリオおよび根拠データと連動した文書草案

劣化診断や更新需要試算に留まらず、計画書類および経営戦略本文までを一気通貫で生成できる点が、本実証における大きな前進と捉えています。

3. 実証から得られた主な示唆- INFRAIによる支援は「専門知の代替」ではなく、「専門家が、より本質的な判断・対外説明業務に時間を集中できる体制を作る手段」として機能することが確認できた- 削減効果は定型的な様式生成領域に留まらず、報告書とりまとめ・分析整理など、従来「属人化」しがちであった領域にまで及ぶ- 住民説明・庁内調整等の対人協議領域は引き続き人手による対応が必要であり、AIと人の役割分担を前提とした業務設計が、社会実装に向けた鍵となる- 個別領域での最適化・自動化に留まらず、劣化診断からアセットマネジメントおよび経営戦略策定までを単一の基盤で接続できたことは、水道事業の意思決定プロセスそのものの設計を大きく変える起点となり得る

■ 今後の展望

INFRAIは、単なる個別業務の効率化ツールではなく、水道事業の計画体系・対象設備・産業領域のすべてにおいて、事業そのものの再設計を支援する基盤となることを目指しています。本実証で得られた知見をもとに、AIVALIXは以下の方向で開発と社会実装を進めてまいります。

1. 計画体系全体への対応 - 水道ビジョンを含む長期計画への拡張

現在のAM計画および経営戦略の策定支援に加え、水道ビジョン等のより長期かつ包括的な計画策定への対応を進めてまいります。短期・中期・長期にわたる水道事業のあらゆる計画体系を一元的に支援することで、事業体の計画策定における集合知としての役割を担うことを目指します。

2. 対象設備の拡張 - 管路から施設・全固定資産へ

現在の管路を中心とした対象範囲から、浄水場・配水場をはじめとする構造物・設備を含む全固定資産へと対象を拡大してまいります。これにより、水道事業を構成するすべてのアセットに対して一気通貫の意思決定支援が可能となり、事業体の経営判断をより高い解像度で支援できる体制を構築いたします。

3. 他インフラ領域への横展開 - インフラメンテナンス意思決定OSのデファクトスタンダードへ

水道事業で培った知見を起点に、上下水道、ガス、プラント、ビル、鉄道、道路、橋梁、通信といった、経営意思決定に課題を抱える基幹産業領域への展開を進めてまいります。インフラメンテナンスにおける意思決定のデファクトスタンダードとなるインフラAI基盤モデルの構築を目指し、すでに複数領域における取り組みが始動しております。

■ AIVALIX 代表取締役社長 中山太洋 コメント

AIVALIX株式会社 代表取締役社長 兼 CEO 中山太洋

本実証では、水みらい小諸様と連携し、単なる劣化リスクの可視化に留まらず、AIによる解析結果を実務的な意思決定、更新計画、さらにはアセットマネジメント・経営戦略の策定プロセスにいかに接続できるかを、現場の運用フローに即して検証してまいりました。その結果、業界一般水準と比較して約61%の工数削減を実証できたことは、INFRAIが単なる効率化ツールではなく、水道事業の将来を支える「意思決定基盤」として実務に貢献し得ることを示す、極めて重要な一歩であると考えております。

日本の基幹インフラは、老朽化、人員や財源の不足、業務の属人化という構造的課題が同時に顕在化する、歴史的な転換点にあります。このまま従来の延長線上での運営を続ければ、インフラの持続可能性そのものが揺らぎかねません。だからこそ、次世代を担う私たちが責任を持ち、現場の知見と最先端AI技術を結びつけ、意思決定の在り方そのものを再設計していく必要があると考えています。私たちは、単なる効率化に留まらず、「どこに投資すべきか」「なぜその判断なのか」を説明可能な形で提示できる、新しいインフラ経営の標準を創りにいきます。

AIVALIXは、持続可能でレジリエントなインフラ事業経営の実現を通じて、我が国の国土強靭化に資するAI基盤を社会実装してまいります。

■ 水みらい小諸 代表取締役社長 東郷友裕 コメント

水みらい小諸 代表取締役社長 東郷友裕

水道事業を取り巻く環境は、老朽化の進行や財源制約に加え、今後さらに加速する人員減少という大きな課題に直面しています。そのような中、本技術は、単なる劣化診断にとどまらず、診断結果を更新計画や経営判断に反映させるところまでを一体的に支援する点で、水道業界にとって極めて革新的な技術であると認識しています。

これまで現場では、データ整備や前処理に多くの工数を割かざるを得ませんでしたが、本技術が実装・実証されることで、結果の妥当性の精査や、前提条件を変えた複数シナリオの検討など、経営判断に直結する本質的な業務により多くの時間を充てることが可能になります。業務効率化のみならず、計画内容そのものの充実に寄与し得る点は、大きな価値であると感じています。

本技術がさらに発展し、意思決定プロセスそのものの高度化や省力化につながることで、将来的には水道事業経営の抜本的な改革へと結実していくことを大いに期待しています。

水みらい小諸としても、地域の水道事業を支える立場から、現場の実務に即した課題意識を持ちながら、AIVALIX様との連携を通じて、先進的な技術や取組を積極的に取り入れ、持続可能な水道事業の発展に引き続き貢献してまいります。

■ 水みらい小諸について

水みらい小諸は、長野県小諸市が35％、水ingAMが55％、第一環境が10％出資して設立された民間主体の水道事業運営会社です。公共性と民間の創意工夫を両立させた先進的な事業運営を通じ、技術者育成を図りながら、料金収入の減少や施設の老朽化といった水道事業が直面する課題に対応し、地域における安定的な水道事業運営に貢献しています。

水みらい小諸 公式サイト：https://www.mizumirai-komoro.com/

■ AIVALIX（アイヴァリックス）について

Mission: Resilient infrastructure. Powered by AI.

日本をはじめ世界各国で、社会インフラの老朽化や熟練技能者の減少が深刻化しています。上下水道・ガス・プラント・ビル・鉄道・バス・道路・通信など、生活と経済を支えるあらゆるインフラが、更新の遅れや人材不足、ノウハウの属人化といった構造的課題を抱えています。その結果、事故リスクの増大や運用効率の低下、技能伝承の断絶が進み、都市機能や産業活動の持続可能性を脅かしています。

AIVALIXは、こうした社会インフラ領域の課題に真正面から取り組む東大発AIスタートアップです。点検・維持管理・更新といったインフラメンテナンスの全プロセスを最適化・自動化するAIプラットフォームを開発し、現場知と先端技術を融合させることで、社会全体のレジリエンスを高める仕組みを提供します。

私たちが目指す「レジリエントなインフラ」とは、単に壊れにくいことではありません。変化やトラブルに柔軟に対応し、迅速に回復できる――そんなしなやかで強靭な社会基盤を意味します。そして、そのレジリエンスをAIによって高めていくことは、もはや選択肢ではなく、次の時代を支える必然です。

AIVALIXは、AI技術と現場の知見を掛け合わせ、レジリエンスに満ちた次世代の社会インフラを築くことを使命としています。

そして私たちは、インフラメンテナンス業界における世界一のDX／AIプラットフォーマーを目指し、持続可能で強靭な社会を支える新たな標準を創り出していきます。

■ お問い合わせ先

採択歴- 三菱地所×01Booster共催「01 Start Next」- 東京都主催「TIB STUDIO」- INTLOOP主催「INTLOOP Ventures Accelerator」第1期- Google主催「Founders at Campus community」第1期- 経済産業省主催 J-StarX（UC Berkeley 若手起業家コース）- MAKERS UNIVERSITY 第11期- AWS社のスタートアップ支援プログラム「AWS Activate」受賞歴- 2025/5/9 東京都主催 SusHi Tech Tokyo 2025「出世魚ピッチ」審査員賞- 2025/6/14 「Next GenAI Summit powered by DeNA」最優秀賞【優勝】- 2025/6/19 第7回「Startups Emergence Ecosystem」（Gold Sponsor: NTTデータ）Grand Prize【優勝】- 2025/6/28 「U25 TORYUMONピッチ」AWS賞・DeNA賞- 2025/7/10 「JAFCO SEED Pitch 2025」大賞【優勝】- 2025/9/30 「INTLOOP Ventures Accelerator」第1期 最終ピッチ 最優秀賞【優勝】- 2025/10/7 Generative AI Conference TOKYO（主催：AWS / ANOBAKA / DeNA / キャナルベンチャーズ / サーバーワークス / ニッセイ・キャピタル）最優秀賞【優勝】- 2025/10/29 住友不動産ベンチャーサミット2025「Ignition Stage」2nd WINNER【準優勝】会社概要[表2: https://prtimes.jp/data/corp/163075/table/16_2_c0c97b4cd045c65e99bdb019f3be36ef.jpg?v=202605161151 ]

AIVALIXでは現在、INFRAIのさらなる精度向上と実証導入に向けて、インフラ設備に関する実データをご提供いただける自治体・事業者様を広く募集しております。

現場の知見とAI技術を掛け合わせ、レジリエンスに満ちた社会インフラの実現に向けた共創を目指しています。ご関心をお持ちの方は、ぜひお気軽にご連絡ください。

また、本取り組みはインフラの安全性や持続可能性といった社会的課題に深く関わるものです。取材や掲載をご検討いただけるメディア関係者の皆さまからのご連絡も、心よりお待ちしております。

AIVALIX株式会社 広報担当

Email：info@aivalix.co.jp

電話：080-1383-0702