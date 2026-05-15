濃厚豚骨×キレのある醤油スープが織りなす本格派冷凍麺「セブンプレミアム 横浜家系ラーメン」が新登場

株式会社セブン‐イレブン・ジャパン

株式会社セブン‐イレブン・ジャパン（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：阿久津 知洋）は、レンジ調理で手軽に食べられる冷凍麺「セブンプレミアム 横浜家系ラーメン」を、5月19日（火）より全国のセブン‐イレブン店舗にて順次発売いたします。

「セブンプレミアム 横浜家系ラーメン」は、濃厚豚骨をベースにキレのある醤油スープを合わせた本格派の一杯。横浜家系ラーメンの特長でもあるトッピングのチャーシュー、ほうれん草、海苔（別添）が、おいしさと満足感を両立させています。作り方は麺をレンジで温め、スープにお湯を注ぐだけ。手間をかけずに食べたい、そんなわがままを叶えてくれる一品です。忙しい日のランチや頑張った一日の夜食に、セブン‐イレブンがお届けする一杯をぜひお楽しみください。

ランチや夜食に！セブンプレミアムの「横浜家系ラーメン」が手軽で便利！

■セブンプレミアム 横浜家系ラーメン

価格：298円（税込321.84円）

発売日：5月19日（火）～順次

販売エリア：全国

濃厚な豚骨醤油スープとラーメンを引き立てるトッピング

豚骨の旨味を抽出した濃厚なスープとキレのある醤油スープを合わせた豚骨醤油ラーメンが、レンジで手軽にお楽しみいただけます。トッピングにはチャーシュー、ほうれん草、海苔を添えました。

小麦の味わいも楽しめるこだわりの中太麺

麺は、家系ラーメンの特長である「短めでコシの強い中太麺」を採用しています。しっかり噛み応えのある食感に加え、スープがほどよく絡むよう質感にもこだわりました。小麦本来の味わいも楽しめます。

作り方

1．電子レンジで凍ったままの具付き麺を加熱

2．丼ぶりに濃縮スープを入れ、熱湯を注ぐ

3．温めた具付き麺を丼ぶりに入れ、別添の海苔を入れてお召し上がりください

担当者コメント

「セブンプレミアム 横浜家系ラーメン」は本格的な一杯を、もっと身近に、もっと手軽に楽しんでいただきたいという想いで開発しました。濃厚なスープのコクと醤油のキレ、そしてトッピングにもこだわり、冷凍麺ならではの手軽さと満足感の両立を追求しました。ランチや夜食など時間を選ばず、心ゆくまで味わっていただければうれしいです。

ご参考：セブンプレミアム 「冷凍麺」シリーズ（一例）

■セブンプレミアム 中華そば

価格：198円（税込213.84円）

発売中

販売エリア：全国

昔懐かしの「中華そば」が、レンジで手軽にお楽しみいただけます。あっさりとした煮干し香る醤油スープは食べ進みがよく、飽きの来ない味わいです。麺量は200gとちょうどいいボリューム感で、お腹も満たします。

※店舗によって価格が異なる場合がございます。

※税込価格は軽減税率適用の消費税8%で表記しています。

※予定数が終了または諸般の事情により、店舗での商品の取り扱いがなくなる場合もございます。

※店舗によって一部取り扱いがない商品や商品名・規格が異なる場合がございます。

※画像はイメージです。

※商品に関する販売地域区分はこちら：https://www.sej.co.jp/products/area/

※情報は現時点でのものです。最新の情報はHPをご確認ください。