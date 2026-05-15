淡路島アニメパーク「ニジゲンノモリ」は、徳島県徳島市にて開催される西日本最大級のアニメイベント「マチ★アソビvol.30」5月16日（土）、17日（日）の2日間で出店することが決定いたしました。 今回のイベントでは、当パークの常設アトラクション「クレヨンしんちゃんアドベンチャーパーク」、「NARUTO＆BORUTO 忍里」、「ゴジラ迎撃作戦」、「ドラゴンクエスト アイランド」のオリジナルグッズはもちろん、現在開催中の期間限定アトラクションであるTVアニメ『進撃の巨人』×ニジゲンノモリのグッズを販売！ 西日本最大級のアニメイベントに「ニジゲンノモリ」が出店！アニメやゲーム、漫画、キャラクターなど、“ニジゲンコンテンツ”を愛する全ての人へ、ニジゲンノモリの限定グッズと最新情報をお届けします。

■概要

開店期間： 2026年5月16日（土）、17日（日） 会場： 東新町商店街エリア（徳島県徳島市） 営業時間： 10時00分～18時00分 内容： ・ニジゲンノモリオリジナルグッズの販売 ・「ニジゲンノモリ」最新情報のご案内 等 URL： https://nijigennomori.com/?utm_campaign=pr

■兵庫県立淡路島公園 アニメパーク「ニジゲンノモリ」について

神戸から淡路島へ、明石海峡大橋を渡ってわずか５分！東京ドーム約28個分もの敷地を誇る兵庫県立淡路島公園の雄大な自然の中で、IT技術を活用した“誰もが夢中になれる”ニジゲン体験をお届けする新感覚アニメパーク。 日本が世界に誇るアニメ・マンガ・ゲームといった「ニジゲンコンテンツ」を五感で満喫できる、さまざまなアトラクションを展開しています。「ドラゴンクエスト」「ゴジラ」「NARUTO-ナルト-」「クレヨンしんちゃん」といった国内外で大人気のコンテンツを再現した原作さながらの世界観と、大自然の中を全身で遊ぶ体験型アトラクションをお楽しみください。 ※詳細はHP（https://nijigennomori.com/?utm_campaign=pr）よりご覧いただけます。

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