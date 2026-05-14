【映画館でバレエを】ロイヤル・バレエ『ウルフ・ワークス』5/15（金）公開！ナタリア・オシポワ、金子扶生らがヴァージニア・ウルフの世界を踊る！文学と最先端アートが融合した現代バレエの最高傑作！

東宝東和株式会社

ロイヤル・オペラ・ハウスで繰り広げられる、世界最高峰の英国ロイヤル・バレエの舞台を映画館で現地さながらに体感できる「英国ロイヤル・バレエ＆オペラ in シネマ」。数あるレパートリーの中から選りすぐりの人気作品を上映し、斬新でドラマティックな演出を大スクリーンと迫力ある音響で楽しむことができる。

新シーズン「英国ロイヤル・バレエ＆オペラ in シネマ 2025/26」が、2025年12月19日(金)～2026年7月9日(金)までの期間中、全9演目を各1週間限定にて全国公開中！ライブ観劇とは一味違う、贅沢で至福の時間を映画館で味わえる。

ナタリア・オシポワのほか、金子扶生ら多数の日本人ダンサーの活躍にも注目！

ヴァージニア・ウルフの世界を表現した現代バレエの金字塔『ウルフ・ワークス』

舞踊評論家・森菜穂美氏の解説とともに、本作の魅力に迫る！

20世紀の最も偉大な小説家の一人と評価されるヴァージニア・ウルフの世界を3つの代表作を通して描いた『ウルフ・ワークス』は、ロイヤル・バレエの常任振付家であるウェイン・マクレガーが2015年にロイヤル・バレエのために振り付けた作品だ。本作について森氏は「現代バレエの世界を変えた革命的な最高傑作として熱狂的に評価された」と解説する。人間の脳の働きがどのようにダンスの動きへと伝わっていくかという科学技術的な研究を通じて、斬新な振付作品を生み出してきたマクレガーが生んだこの傑作は、ローレンス・オリヴィエ賞と英国舞踊批評家協会賞を受賞し、ロイヤル・バレエで３度にわたってリバイバルされるなど、長きにわたり人気を博している。

ヴァージニア・ウルフの代表作『ダロウェイ夫人』、『オーランドー』、『波』からテーマを用いて、3つのパートがそれぞれ全く異なる踊りを披露する。第1部『ダロウェイ夫人』をモチーフにした『I now, I then』は、物語性の高い演出が印象的なパート。ウルフの分身でもあるクラリッサ役を現代最高のバレリーナであるナタリア・オシポワが演じ、深みのある演技と共に、マクレガー特有の複雑な動きを劇的に表現している。クラリッサの少女時代を演じるのは前田紗江。同性の恋人サリーを演じるレティシア・ディアスとの情熱的なキスシーンも大きな見どころとなっている。戦争のトラウマに苦しむ兵士・セプティマスはマルセリーノ・サンベが熱演。上官でセプティマスとのデュエットを踊るエヴァンス役をマルコ・マシャーリ、そしてセプティマスの妻レツィアを高田茜が繊細に演じている。

第2部は、性転換をしながら400年生きた青年貴族の数奇な運命を描いた『オーランドー』に基づく『ビカミングス』。アクリ瑠嘉、金子扶生、クレア・カルヴァート、レティシア・ディアス、前田紗江、高田茜、中尾太亮、マルセリーノ・サンベらがSF映画の中にいるようなレーザー光線の中で、縦横無尽に時空を超えて、切れ味鋭く踊っている。森氏は「マクレガーらしいハイスピードで近未来的な動きの連なりと、スタイリッシュな照明とともに踊る金子扶生らの活躍が見ものです」と語る。そして第3部『波』に基づく『火曜日』では、ウルフ役のナタリア・オシポワが夫役のウィリアム・ブレイスウェルの腕の中で揺れるように踊り、入水自殺による最期の時を迎える。

また、ウルフが自身のエッセイ『職人の技術（クラフツマンシップ）』を朗読した唯一の現存する音声記録が、バレエの冒頭で楽曲内の語り部セクションの一つとして用いられている点も大きな特徴である。さらに、英国演劇界を代表する偉大な女優マギー・スミスやジリアン・アンダーソンがウルフの小説の一節や「世界で最も美しい遺書」として知られるウルフの遺書を朗読する音声が使用されている。森氏はこうした演出について、「このようにしてヴァージニア・ウルフの高度に洗練された世界を再現したバレエが誕生した」と言及します。文学と最先端のバレエが融合した総合芸術を、マックス・リヒターの音楽と共に堪能できる『ウルフ・ワークス』を、ぜひ映画館で体感いただきたい。

森菜穂美（舞踊評論家）『ウルフ・ワークス』解説全文はコチラ(https://tohotowa.co.jp/roh/news/2026/05/14/kaisetsu_woolf_works2025/)

【STORY】

I NOW, I THEN 「ダロウェイ夫人」

ダロウェイ夫人--ウルフが1925年に発表した意識の流れ小説--は一日という時間軸を舞台に、二つの物語を交錯させる。パーティーの準備に追われる社交界の女主人と、精神鑑定へ向かう心的外傷後ストレス障害状態の退役軍人。決して出会うことのない二人--守られた内側の人物クラリッサと、社会から疎外されたセプティマス--は、ともに過去に苛まれている。ウルフの録音エッセイ『職人の技術（クラフツマンシップ）』の一節で幕を開ける『I NOW, I THEN』は、『ダロウェイ夫人』の創作過程への旅路である。小説の断片的な物語と、自身の精神疾患を題材として描いた経験を含むウルフの自伝的側面が織り交ぜられている。

ビカミングス 「オーランドー」

「1910年の12月ごろに、人間の本質は変化した」ヴァージニア・ウルフ。

女性の役割や権利、芸術や文学における表現様式、宇宙論の急速な進歩など、あらゆる分野で再調整が行われた時代に書かれた、ウルフの画期的な1928年の小説『オーランドー』は、300年にわたって老いることなく旅をし、その過程で性別も変化していく幻想的な人物を中心に描いている。人間関係は、自分自身との関係でさえも、つかの間のものであることが明らかになり、相対性と可塑性が彼女の時間と空間の体験を決定づける。『BECOMINGS』は、生命が複数の形を通り抜けるエネルギーである、広大で絶えず変化し続ける宇宙という、オーランドーのめまいがするような広角のビジョンを提示している。それは、昆虫の羽の、短くて華麗な閃光、妊娠、出現、消滅、そして移動である。

火曜日 「波」

壮大で哀歌的な『波』（1931年）は、ウルフが自らの不妊と、対照的に激しい母性を持つ姉ヴァネッサへの反応として構想した、最も実験的な小説である。この小説では、幼少期から老年期へと成長する六人の声に、自然の衰退と再生の象徴が散りばめられており、最も重要なのは絶え間なく繰り返される海である。ウルフの全作品に見られる水中イメージへの独特の傾倒に応えるように、『TUESDAY』は『波』のテーマと、作家が溺死による自殺を遂げる描写を融合させる。ウルフがオース川へ向かう歩数を数え、最後の旅路へと向かうように、彼女の小説の世界もまた抽象化と沈黙へと向かっていく。

《ウルフ・ワークス》

演出、振付：ウェイン・マクレガー

音楽：マックス・リヒター

美術：Cigue, We Not I、ウェイン・マクレガー

衣裳デザイン：モーリッツ・ユンゲ

照明デザイン：ルーシー・カーター

映像デザイン：ラヴィ・ディープレス

音響デザイン：クリス・エカーズ

メイクアップデザイン：Kabuki

ドラマツルギー：ウズマ・ハミード

ステージング：アマンダ・エイルズ、ミカエラ・ポリー、ジェニー・タッターサル、アントワーヌ・ヴェレーケン

レペティトゥール：ジャン・アティムタエフ

主演指導：エドワード・ワトソン

キャスト

I NOW, I THEN「ダロウェイ夫人」より

ヴァージニア・ウルフ／クラリッサ：ナタリア・オシポワ

リチャード：パトリシオ・レーヴェ

若き日のクラリッサ：前田紗江

ピーター：ウィリアム・ブレイスウェル

サリー：レティシア・ディアス

セプティマス：マルセリーノ・サンベ

レツィア：高田茜

エヴァンス：マルコ・マシャーリ

ビカミングス （「オーランドー」より）

アクリ瑠嘉、ハリス・ベル、リアム・ボズウェル、クレア・カルヴァート、レティシア・ディアス、金子扶生、前田紗江、マルコ・マシャーリ、中尾太亮、マルセリーノ・サンベ、フランシスコ・セラノ、高田茜

火曜日 （「波」より）

ナタリア・オシポワ、ウィリアム・ブレイスウェル、クレア・カルヴァート

デニルソン・アルメイダ、マディソン・ベイリー、ベサニー・バートレット、ラヴィ・カノンニアー＝ワトソン、マーティン・ディアス、オリヴィア・フィンドレイ、リュック・フォスケット、ハリソン・リー、キャスパー・レンチ、エラ・ニューストン・セヴェルニーニ、アイデン・オブライエン、ハンナ・パーク、マディソン・プリッチャード、ケイティ・ロバートソン、佐々木須弥奈、ブレイク・スミス、ジネヴラ・ザンボン

レオ・アルミタージュ、ウィリアム・クーパー、マデリン・コープランド、ピッパ・レイク、ベルタラン・ヴィンツェ、ダーシー＝ローズ・ウォラル＝ハルステッド

2026年2月9日上演作品／上映時間：3時間3分

5/15(金)～5/21(木) TOHOシネマズ 日本橋 ほか1週間限定公開！

■公式サイト：http://tohotowa.co.jp/roh/

■公式X：https://x.com/rbocinema

■配給:東宝東和

＃RBOウルフ・ワークス

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=8PMluihKPLw ]

「英国ロイヤル・バレエ＆オペラ in シネマ 2025/26」シーズン予告