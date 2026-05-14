株式会社 Huene Factory

あたらしいは、すばらしい。“古さ”を遊ぶカードゲーム『ニューオールド』

本当に「新しいこと」は、価値なのだろうか。

毎日のように新作ゲームが発売され、次々と新しいルールや体験が生まれていく今だからこそ、逆に“古さ”に魅力を感じる瞬間があります。擦れて色褪せた箱。角が丸くなったカード。長く遊ばれた痕跡。それらは単なる劣化ではなく、「時間を経たからこそ宿る価値」なのかもしれません。

そんなテーマを、ルールとアートワークの両面から描いた作品が、HEY!の新作カードゲーム『NEW OLD（ニューオールド）』です。

ゲームマーケット2026春で販売される本作は、一見するとシンプルなカードゲームです。しかし実際に触れてみると、シンプルさの中に発見があります。

“新しい”と“古い”。相反する二つを遊びに落とし込んだ作品、NEW OLD（ニューオールド）を紹介します。

「手札を出し切らない」カードゲーム

『ニューオールド』最大の特徴は、「手札を出し切ること」が目的ではない点にあります。

一般的なカードゲームでは、手札を減らすことが基本的な目標になることが多いですが、『ニューオールド』では、その常識が覆されます。

プレイヤーが持っているのは、「NEWカード」と「OLDカード」。NEWは得点になり、OLDは失点になります。

重要なのは何を出すかではなく、何を残すか。

本作には「オールドゾーン」と「ニューゾーン」という二つの場が存在しています。手番では場札の数字と同じ数字、もしくは1つ大きい数字を出します。初めはオールドゾーンの場札で、条件を満たす数字をプレイします。

できる限り、失点のオールドカードは捨てたいし、得点であるキレイなニューカードはとっておきたい……しかしながら、このゲームはそんなに易しくはありません。

手番にパスができない

なぜならカードゲームによくある「パス」という選択を取ることができないからです。

「今は出したくない」

そのジレンマが常に付きまとい、わずか20分程度のプレイ時間とは思えないほど、濃密な判断を生み出しています。

プレイヤーが判断するのは「どのカードをプレイするか」だけなので非常にシンプルです。

パスが出来ないという事はどうなるのか？ オールドカードがプレイできない時のみ、オールドカードを公開して次の時代のニューゾーンに移ることもできます。一度移ると以降そのプレイヤーは、ニューゾーンにのみカードをプレイします。

オールドゾーンで立ち回れなくなったプレイヤーは、次の時代である「ニューゾーン」へ移行するのです。しかし、そこでも同じようにカードを出し続けなければいけません。

つまり『ニューオールド』では、戦略的に「どこで踏みとどまり」「どこで次の時代へ向かうのか」が鍵となります。

“古い”を、ただの雰囲気で終わらせない

さらに『ニューオールド』が面白いのは、テーマを単なる雰囲気で終わらせていないところです。

本作のビジュアルは、レトロ風デザインという一言では片付けられません。パッケージの半面には擦れや凹みがあり、カードには経年変化を思わせる加工が施されています。まるで長年誰かに遊ばれてきたゲームを、手に取ったような感覚があるでしょう。

「古いものの価値を、新しい表現で伝える」という思想が、箱からカード、説明書に至るまで徹底して貫かれています。

「実際には1つだが、2つあるように見える」箱も、NEWとOLDの対比を表しています。新品だった状態を見せることで、経年劣化していることを伝えるものとなっています。

つまり本作は「新品なのに、思い出のゲームのような懐かしさ」という面白さがあります。

NEWとOLD。

そのテーマが、ゲームシステムだけでなく、デザインにも浸透しています。コンセプトと体験が非常に一致した作品です。

ゲームマーケット2026春で販売

『ニューオールド』は、ゲームマーケット2026春にて販売。

まずは実際に箱を見て、カードを触って、遊んでみてください。

「名古屋ボードゲーム楽市2026」や「ボードゲームコレクションvol.3 in仙台」など春のボードゲームイベントで既に好評を得ている本作。ぜひ会場で、“古くて新しい”感覚を体験してみてください。

商品概要

イベント情報

- タイトル：『ニューオールド』- プレイ人数：2～5人- プレイ時間：約20分- 対象年齢：8歳以上- イベント価格：2,500円（税込み）- 制作：HEY!

下記イベントにて先行販売を行います。

■ゲームマーケット2026春

会場：幕張メッセ展示ホール1・2・ 3・4

期日：2026年5月23日（土）、24日（日）

ブース番号：両日エリア76

HP：https://gamemarket.jp/access(https://gamemarket.jp/access)

予約情報など：https://gamemarket.jp/game/188426/

一般販売

発売予定日：2026年5月25日

販売価格：2,750円（税込み）

その他商品について

国旗カードゲーム 国旗王(こっきんぐ) ～日本とドイツどっちが広い？～

マッチ売りの大富豪

Amazon で販売中 :https://amzn.to/4fjp4zbAmazon で販売中 :https://amzn.to/4dlY4N1

HEY! について

「創る」を楽しむ、をモットーに活動している、ボードゲーム制作集団。

WEBサイト：https://heyteam.net/(https://heyteam.net/about_us/)

X：https://x.com/h_e_y_team

株式会社 Huene Factory