新型ランドクルーザー“FJ”用 “カスタマイズアイテム”を発売

株式会社トヨタカスタマイジング＆ディベロップメント

・「SOPHISTICATED GEARソフィスティケイテッド ギア」を体現する、洗練されたアーバンラギットスタイル

・タフネスと上質さを両立した、MODELLISTAならではの外装カスタマイズ

・昼夜で表情が変わる、上質な室内空間を演出するインテリアイルミネーションキットを設定

株式会社トヨタカスタマイジング&ディベロップメントは、新型ランドクルーザー“FJ”の発表に伴い、モデリスタブランドのカスタマイズラインナップを発売いたしました。

「SOPHISTICATED GEARソフィスティケイテッド ギア」をコンセプトに、クルマを日常とアクティブシーンをつなぐ、自由にどこへでも走り出したくなるパートナーとして、機能性・質感・造形を高次元で融合させたアーバンラギットスタイルを提案します。

ランドクルーザー“FJ”を愛するお客様のライフスタイルや価値観に、さらなる広がりをもたらし、単なる装飾に留まらない突き抜けた存在感をもたらします。

外装には、フロント・リヤのバンパーガードやアンダーカバー、ガーニッシュ類を設定。

金属調の造形やメテオコートによる表情変化で、タフネスと上質さを両立したスタイリングを構成しました。

また、インテリアには昼夜で異なる表情を演出するイルミネーションキットを設定。昼は落ち着きのある質感を、夜はモダンで洗練された空間を創出し、エクステリアと呼応するMODELLISTAの世界観を室内にまで拡張しています。

なお、株式会社KINTO が展開するサブスクリプションサービス（個人・法人いずれもご契約可）では、カスタマイズパーツをパッケージ化して装着した新型ランドクルーザー“FJ”の取り扱いを開始します。自動車保険（任意保険）や自動車税、メンテナンス費などを含めた月額利用料をお支払いいただく「サブスク」の仕組みで、手軽にドレスアップをお楽しみいただくことができます。

https://www.modellista.co.jp/press/2026/0514_landcruiserfj/

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