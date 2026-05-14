約16,000人が来場した“都市型リゾート” ルーフガーデンプール＆ナイトプール利用付き宿泊プランを販売

株式会社神戸ポートピアホテル

神戸ポートピアホテル（神戸市中央区、総支配人：伊藤 剛）は、2026年7月10日（金）より夏季限定で営業を開始する屋外プール、「ルーフガーデンプール」および「ナイトプール」の利用付き宿泊プランを販売します。神戸の中心部・三宮から電車で約10分とアクセス至便な当ホテルの屋外プールは、開放感あふれるリゾート気分を愉しめる「都市型リゾート」として支持されており、昨年は約16,000人の方にご来場いただきました。

本プランでは、プール利用と宿泊をセットにすることで、プールの余韻そのままに、時間を気にすることなくゆったりとしたホテルステイを満喫いただけます。また、レストランでのディナーブッフェ付きプランをはじめ、上質な滞在を叶えるエグゼクティブフロアの宿泊プラン、気軽にご利用いただける日帰りプランなど、ご利用シーンに合わせてお選びいただけるプランをご用意しています。

詳細は以下の通りです。

〈ルーフガーデンプール利用付宿泊プラン〉

ルーフガーデンプール利用時間

チェックイン日 13:30～17:30／チェックアウト日 9:00～13:00

- 屋外プール利用付◆夏のプール＆ステイ屋外ルーフガーデンプールがセットになった宿泊プラン1泊朝食付 お1人さま \18,200～（4名1室ご利用時）- 屋外プール利用＆SOCOファミリーディナーブッフェ付◆夏のプール＆ステイSOCOのファミリーディナーブッフェと、屋外ルーフガーデンプールがセットになった宿泊プラン1泊夕朝食付 お1人さま \22,400～（3名1室ご利用時）- エグゼクティブフロア・屋外プール付◆夏のプール＆ステイエグゼクティブフロア「オーバルクラブ」のご滞在と、屋外ルーフガーデンプールがセットになった宿泊プラン1泊朝食付 お1人さま \28,300～（2名1室ご利用時）- 屋外プール利用付◆夏の日帰りプールプラン＜13時IN～18時OUT＞屋外ルーフガーデンプールがセットになった日帰りプランツインまたはダブルルーム（部屋タイプは指定不可）1室 \19,000～南館ジュニアスイートツインルーム 1室 \29,000～

※屋内プールおよびナイトプールにはご利用いただけません

※プールは事前予約制 および 午前（9:00～13:00）・午後（13:30～17:30）の2部制です

本プランをご予約のお客さまは、宿泊予約完了時点で利用可能時間のプールの予約も完了いたします

〈ナイトプール利用付宿泊プラン〉

南館サウスリゾートエグゼクティブフロア南館ジュニアスイート

ナイトプール利用時間

チェックイン日 18:30～22:00

毎週木・日曜日および8/10～15はファミリーナイトを開催- ナイトプール利用付◆夏のプール＆ステイ夏季限定の屋外ナイトプールがセットになった宿泊プラン1泊朝食付 お1人さま \15,700～（4名1室ご利用時）- 【ファミリーナイト】◆ナイトプール利用付◆夏のプール＆ステイファミリーナイト（毎週木・日曜日および8/10～15）がセットになった宿泊プラン1泊朝食付 お1人さま \15,700～（4名1室ご利用時）- エグゼクティブフロア・ナイトプール利用付◆夏のプール＆ステイエグゼクティブフロア「オーバルクラブ」のご滞在と、屋外ナイトプールがセットになった宿泊プラン1泊朝食付 お1人さま \25,800～（2名1室ご利用時）- 屋外プール利用付◆夏の日帰りプールプラン＜13時IN～18時OUT＞ナイトプールがセットになった日帰りプランツインまたはダブルルーム（部屋タイプは指定不可）1室 \19,000～南館ジュニアスイートツインルーム 1室 \29,000～

※ファミリーナイト開催日以外は18歳未満の方はご利用いただけません

※ファミリーナイト開催日：毎週木・日曜日、祝日および 8/10～15は（お子さまもご利用可）

※屋内プールおよび昼のルーフガーデンプールはご利用いただけません

※プールは事前予約制です。本プランをご予約のお客さまは、宿泊予約完了時点でナイトプールの予約も完了となります

■予約方法

ホテル公式ホームページにて受付中

ルーフガーデンプール利用付宿泊プラン

https://www.portopia.co.jp/information/detail/58/#!stay

ナイトプール利用付宿泊プラン

https://www.portopia.co.jp/information/detail/72/#!stay

＜添い寝のお子さまについて＞

お子さま（4歳～小学生）が添い寝される場合は屋外プール利用料が別途必要です

ご予約時にお子さまの年齢をお知らせください（お客さま自身でのご予約は不要です）

●屋外プール（小人）利用料金●

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/40183/table/368_1_b771922fb132125fdf3b905324af70f4.jpg?v=202605140651 ][表2: https://prtimes.jp/data/corp/40183/table/368_2_0dcb0de3554e38351b9380bf9cedd3a6.jpg?v=202605140651 ]

●ナイトプール利用（小人）料金●

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/40183/table/368_3_4fe6d8a368050fe2e6f4d7bb0d823c29.jpg?v=202605140651 ]

●エグゼクティブフロアへの宿泊にかかる添い寝料金(1泊1名あたり)●

4歳以上の未就学児：5,060円／小学生：7,590円

※表記の料金はいずれも税金・サービス料込です

※荒天時には営業を取りやめる場合がございます。

※チェックイン時に、宿泊代金全額の事前精算をお願いしております（カード事前決済の場合を除く）。

■詳細・ご予約

ルーフガーデンプール

https://www.portopia.co.jp/information/detail/58/

ナイトプール

https://www.portopia.co.jp/information/detail/72/

■お問い合わせ

宿泊予約 Tel.078-302-1122（直通）10:00～18:30