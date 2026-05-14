【ANNA SUI】カラフルで遊び心溢れる アクアリウムコレクション

株式会社ヴァンドームヤマダ

甘いルックスとロックなハート。キュートとクール、ファンタジーとウィット。GOODガールとBADガール。

相反するテイストのミックスが魅力なANNA SUIより、水族館（アクアリウム）で自由に泳ぎ回る、ユニークな生き物をモチーフにしたアクセサリーが登場。

ポルカドット模様とチャーミングな表情が愛らしいハコフグ、蝶を纏ったハサミや尾のディテールにまでこだわったロブスター、

ゼリーのような質感にシルバーラメが煌めくロマンティックなくらげ。

カラフルで生命力に満ちた海の仲間たちの姿は、装いのキャッチーなアクセントに。

遊び心あふれるラインナップが夏を待ち遠しくさせる、ハッピーなコレクションです。

くらげイヤーカフ \17,600／くらげネックレス \33,000／ハコフグブレスレット \17,600ロブスターネックレス \38,500／ロブスターリング \20,900 ※すべて税込価格ピアス・イヤリング 各\19,800ブレスレット \17,600ネックレス 各\22,000リング \20,900

■発売日：2026年5月13日頃より発売中

■取扱い：東武百貨店池袋店、ほか全国百貨店ANNA SUIアクセサリー売場(https://vendome.jp/aoyama/stores?bslg=anna-sui)、ANNA SUI公式オンラインストア(https://annasui.co.jp/collections/accessory)など