人気アバターの“もちもちキーホルダー”など新作多数！『VketReal 2026 Summer』公式グッズが5月15日(金)より事前販売スタート！

株式会社HIKKY

株式会社HIKKYは、7月25日(土)～26日(日)にベルサール秋葉原で開催するリアルイベント『VketReal 2026 Summer』の公式グッズの事前販売を、5月15日(金)18時からバーチャルマーケット公式BOOTH(https://vket.booth.pm/)にて開始いたします。

今回のラインナップでは、“推しアバター”をかわいく持ち歩ける新作「もちもちキーホルダー」をはじめ、「ラバーキーホルダー」「布用ステッカー」が新登場！さらに、グッズコラボアバターとして「真冬」「キプフェル」「ショコラ」「クマリ」が初参加します。

さらに、アバターごとにグッズをまとめて楽しめる「推しアバターグッズセット」も展開。事前販売限定アイテムやオンライン限定商品も含め、『VketReal 2026 Summer』をイベント前から楽しめるグッズを多数ご用意しました。

Vket公式BOOTH :https://vket.booth.pm/

“推し”と一緒にVketRealへ！公式グッズを事前販売でゲットしよう

■新商品も多数ラインナップ！VketReal 2026 Summer公式リアルグッズ

7月開催の「VketReal 2026 Summer」に先駆け、公式グッズの事前販売を実施いたします。

今回のイベントのために描き下ろしたオリジナルデザインのTシャツやマフラータオル、ステッカーなどの定番アイテムに加え、新商品として「もちもちキーホルダー」「ラバーキーホルダー」「布用ステッカー」の3種類のアイテムが初登場！

中でも注目は、思わず集めたくなる“もちもち”質感のキーホルダー。人気アバターたちを、リアルでもかわいく持ち歩けるアイテムとなっています。

■人気アバターコラボグッズが今回も登場！新参加アバターも！[動画: https://www.youtube.com/watch?v=NnoKpEfPiKw ]

人気アバター×VketReal限定デザイングッズを今回も展開します。コラボアバターは前回に引き続き「ミルティナ」「まめひなた」「しなの」「マヌカ」のほか、「真冬」「キプフェル」「ショコラ」「クマリ」が新たに仲間入り！キーホルダーはもちろん、Tシャツやタオルなどさまざまなアイテムに人気アバターたちが登場します。

さらに、「推しアバターグッズセット」も新登場！各アバターのコラボグッズをまとめて楽しめるセット商品となっており、こちらは事前販売限定のセットです。

加えて、毎回好評のVRChat×VketReal公式コラボキャラクター「VRCat」「VRRat」デザインのグッズも販売いたします。

■事前購入限定アイテム＆限定特典も！

ラバーキーホルダーと同デザインのステッカーはオンライン限定販売となっているほか、事前販売限定アイテムも多数登場！イベント当日をもっと楽しみにしていただけるようなグッズを揃えました。

さらに事前購入者限定特典を今回特別にご用意しました。事前販売期間中にご購入いただいた方限定で、

- 描き下ろしイラスト付きありがとうメッセージ（画像データ）- 『VketReal 2026 Summer』 VRChat用ステッカー画像＜全8種＞- 「もちもちマスコットVketちゃん1号」3Dモデル（もちもちギミック搭載）

を購入ページにてダウンロードしていただけます。

事前販売限定アイテムやご購入特典とともに、『VketReal 2026 Summer』をひと足先にお楽しみください！

事前販売BOOTHページはこちら :https://vket.booth.pm/

VketReal 2026 Summer公式グッズ一覧

※一部抜粋、金額やサイズなどの商品情報詳細はBOOTHの各ページをご参照ください。

◆仮想→現実へ飛び出せT＆リアル×バーチャルごちゃまぜタオル

仮想空間から飛び出す人気アバターが可愛らしい 『VketReal 2026 Summer』限定デザインのTシャツ＆デフォルメされた可愛いアバター達が大集合した限定デザインのマフラータオルです。

ぜひセットでVketReal当日を楽しんで！

◆一緒にお出かけ！アバターもちもちキーホルダー

『VketReal 2026 Summer』 限定デザインのおまんじゅうキーホルダーが登場！

Vketファミリーや人気アバターがまんまるかわいいもちもちクッションキーホルダーになりました！持ち物に付けて一緒にお出かけを楽しもう！

◆【オンライン限定】VRアバぷっちラバーキー

オンライン販売限定デザインのラバーキーホルダーが登場！

人気アバターやVketキャラクター達がキュートにデフォルメされたキーホルダーに！イラストは当グッズのために描き下ろしたオリジナルデザインです。

◆仮想→現実へ飛び出せ布用ステッカー

『VketReal 2026 Summer』 限定デザインのアパレルステッカーが新登場！アイロンなしで布に貼れるステッカーです。洋服や帽子、バッグなどを自分仕様のオリジナルデザインにデコっちゃおう！

◆VRCカメラキャラフレームアクキー第2弾

『VketReal 2026 Summer』 限定デザインのアクリルキーホルダーが登場！

Vketファミリーや人気アバター達がフォトフレーム風のアクキーになりました！一緒にお出かけしたり、集合写真風にカメラで撮ったりするのも◎！

◆公式クリアファイルセット、公式ポスターセット、サントラCD

『VketReal 2026 Summer』のキービジュアルや人気アバターが描かれたオリジナルデザインのクリアファイル3種セット、ポスター3種セット、バーチャルマーケット2026Summer公式サウンドトラックCDが登場！

◆【事前販売限定】推しアバターグッズセット

『VketReal 2026 Summer』のために用意されたグッズの中から、各アバターのデザインが含まれた全グッズを集めて１つのセットにしました！

自分のお気に入りのアバターをとことん推せる豪華なセットです。

※こちらは事前販売限定のセットです。

イベント応援パッケージも同時販売決定！

公式リアルグッズに加え、『VketReal 2026 Summer(https://vket.com/lp/2026Summer_real)』および『バーチャルマーケット2026 Summer(https://vket.com/)』をもっと楽しめる「イベント参加型応援パッケージ」の販売も決定！

『VketReal』当日の会場ゲートや柱に自分のアバターを掲載できるパッケージや、『VketRealオンライン会場』の垂れ幕にアバター画像などを掲載できるパッケージ、さらに『バーチャルマーケット2026 Summer』の一般出展会場内に自身のアバター画像を組み込めるパッケージなど、イベントをより一緒に盛り上げられる特別な応援企画を多数ご用意しました。

「自分のアバターを会場に出したい！」「イベントをもっと盛り上げたい！」という方は、ぜひB(https://vket.booth.pm/)OOTHページ(https://vket.booth.pm/)にて詳細をご確認ください。

※応援パッケージは本事前販売期間限定での販売です。

事前販売BOOTHページはこちら :https://vket.booth.pm/

【VketReal（ブイケットリアル）について】

VketRealは、世界最大級のメタバースイベント「バーチャルマーケット（Vket）」から生まれた、バーチャルとリアルを融合させたロケーションベースエンターテインメント型リアルイベントです。

「バーチャルとリアルの垣根を超えたワクワク感を届けたい」という思いから2023年に始動し、Vketの開催時期に合わせて年に2回開催しています。会場ではVR機器や専門知識がなくても気軽にXRコンテンツを楽しめるほか、遠隔地のVRユーザーもアバター姿のまま「XRアトラクション」を通じて参加が可能。

VketRealは“好きな姿で生きていく”ことが実現できる世界を目指し、企業・自治体、プラットフォーマーや地域の店舗とも幅広く連携しながら、業界や場所を超えてコミュニティが育つ新たな「場づくり」を推進しています。

前回のVketReal2025 Winter開催レポートも下記より併せてご一読ください。

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000484.000034617.html

【株式会社HIKKYについて】

株式会社HIKKYは『遊ぼう！次元を超えて』をミッションに、バーチャルで生まれる文化や創作と最新テクノロジーをかけ合わせて、 誰もがワクワクするような体験の場とコンテンツを提供するXRカンパニーです。

2018年から主催する世界最大級のメタバースイベント「バーチャルマーケット（Vket）」と、ロケーションベースエンターテインメント型リアルイベント「VketReal」の企画運営を主軸に、『バーチャル↔リアル』の新しい価値を創出しています。

代表取締役CEO： 舟越靖

本社：〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿一丁目20番22号 三富ビル４F

設立：2018年5月1日

コーポレートサイト：https://www.hikky.co.jp/

法人様向けページ：https://hikky.co.jp/biz