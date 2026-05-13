「科学漫画の金字塔」待望のTVアニメDVD第3巻が登場『科学×冒険サバイバル！ 新型ウイルスのサバイバル』2026年6月17日(水)発売決定！

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日本国内累計発行部数1,450万部を突破し、「こどもの本総選挙」シリーズ部門で3連覇を達成した大人気学習漫画をアニメ化した『科学×冒険サバイバル！』。この度、待望のDVD第3巻の発売が決定した。

今回の舞台は、逃げ場のない密林。ジオたちが目に見えない恐怖「未知のウイルス」に立ち向かい、仲間の絆と科学の知識で生き残りをかける緊迫の全3話を収録している。

「楽しみながら理系脳が育つ」として世界中で愛される本作。第3巻では、ジャングルを舞台に科学の知識を駆使してピンチを切り抜けるジオたちの活躍が描かれる。

■商品概要

タイトル：科学×冒険サバイバル！新型ウイルスのサバイバル

発売日：2026年6月17日(水)

品番：COBC-7514

価格：\3,850 (税抜 \3,500)

商品HP： https://columbia.jp/survival/

■「科学漫画サバイバル」シリーズとは？

2008年から朝日新聞出版より刊行されている学習漫画の金字塔。「小学生が選ぶ“こどもの本”総選挙」では、第2回・第3回・第4回と「シリーズ部門」で3回連続第1位を獲得。どんな困難にも「絶対にあきらめない！」という強い意志と、確かな科学知識でピンチを乗り越える姿は、多くの子どもたちに勇気と学びを与え続けています。

【アニメ公式サイト】

https://www.toei-anim.co.jp/tv/survival/index.php

【収録内容】

【新型ウイルスのサバイバル その1】

テレビ番組のゲストによばれたサバイバルの達人ジオと友だちのピピは、2人がはじめて出会った時のことを語る。ジオとピピは、医学生のケイとともに、新型ウイルスがまんえんするジャングルからのサバイバルに成功したのだ。ジオたちが参加した「ジャングル探検キャンプ」で、ガイドさんがせきをして発熱、血をはいた。さらに、子どもたちの体にブツブツが！未知のウイルスをうたがうケイ。3人は、助けを求めてジャングルを進む。

【新型ウイルスのサバイバル その2】

ジャングル探検キャンプのみんなが新型ウイルスに感染（かんせん）したらしい。ジオ、ピピ、ケイが助けを求めてたどり着いた村は、無人になっていた。どうやら移動している間にヘリで全員救助されたようだ。それはよかったが、ジャングルは隔離（かくり）地域に指定され、ジオたちは取り残されてしまった！自力で脱出しようと、3人はふたたび移動を開始する。ところが、ハイエナにおそわれたイノシシの血を、ケイが浴びてしまう。

【新型ウイルスのサバイバル その3】

新型ウイルスから逃れるためにジャングルを進むジオ、ピピ、ケイ。医学生のケイは、自分が感染（かんせん）したのではないかとうたがっていた。ケイは、ジオとピピに近づかないよう、さりげなく距離（きょり）を取る。ジャングルにはキケンな野生動物がいっぱい。しかも、ウイルスを持っているかもしれない。3人は木の上でねむる。そしてせまり来る、毛がぬけ、やせたハイエナの群れ。ぜったいにみんなで、サバイバルしてみせる！

【CAST】

ジオ：松田颯水

ピピ：潘めぐみ

ケイ：石田彰

ノウ博士：岩崎ひろし

【STAFF】

原作 ：「科学漫画サバイバル」シリーズ（朝日新聞出版）

監督 ： 細田雅弘

シリーズ構成 ： 村山功

キャラクターデザイン ： ノー・ギルボ

音楽 ： 吉川慶

アニメーション制作 ： ぎゃろっぷ

制作： ＮＨＫエンタープライズ

制作・著作：ＮＨＫ・東映アニメーション

◎オープニングテーマ

「ネバネバ」

歌 ：ＭＯＲＩＳＡＫＩ ＷＩＮ

作詞： ＭＯＲＩＳＡＫＩ ＷＩＮ

作曲： ＫＯＳＥＮ

編曲： ＫＯＳＥＮ

◎エンディングテーマ

「ｓｕｒｖｉｖａｌ ｄＡｎｃｅ」

歌 ：ジオ（松田颯水）×ダイヤ（小松未可子）

作詞： 小室 哲哉

作曲： 小室 哲哉

編曲： 大竹 智之

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