【奈良ホテル】“かき氷の聖地”　奈良で、感動のかき氷体験　全国からファンが訪れる、かき氷の名店のお席を確保　絶品かき氷店「ほうせき箱」のお席確約ステイ【朝食付】の 発売について

株式会社ジェイアール西日本ホテル開発

現在、休館中の奈良ホテル（奈良市高畑町1096、総支配人 原田 隆太）は、2026年6月4日（木）の営業再開に向けて、宿泊プラン絶品かき氷店「ほうせき箱」のお席確約ステイ【朝食付】を2026年5月15日（金）より発売いたします。

ほうせき箱のかき氷（イメージ）

平安時代、奈良には宮中へ献上する氷を保存する施設「氷室」が設けられ、氷文化が根付いてきました。

こうした歴史を受け継ぐ奈良では、近年かき氷専門店のオープンが相次ぎ、県内には100店舗以上のかき氷店が存在します。その中でも、高い人気を誇り、かき氷ブームの火付け役と称される名店が「ほうせき箱」です。72時間かけてじっくりと凍らせた氷を、職人技で削り出し、華やかな見た目と上品な甘みにこだわったかき氷は、全国から多くのファンが訪れるほど支持を集めています。

今回、奈良ホテルでは、“かき氷の聖地” 奈良で絶品かき氷体験をより多くの方に楽しんでいただきたいという思いから、「ほうせき箱」のお席を確約した宿泊プランを企画いたしました。通常は前日21:00より予約可能なお店ですが、本プランでは宿泊予約と同時に、ご宿泊者様専用のお席を確保いたします。

奈良ホテルならではのクラシックな宿泊体験と、“かき氷の聖地” 奈良で、感動のかき氷体験をお楽しみください。

本館客室（イメージ）

■ 絶品かき氷店「ほうせき箱」のお席確約ステイ【朝食付】詳細

・宿泊期間：2026年6月4日（木）～

・食 事： ＜ご朝食＞和定食・洋定食・茶がゆ定食よりお好みのセットメニューをご選択

・料 金：2名様1室ご利用時 お1人様17,000円～

・ご 予 約：奈良ホテル公式ホームページからのWEB予約限定

・特 典：かき氷専門店「ほうせき箱」のお席を確保

※表示価格はサービス料と税金が含まれています。

※料金はリリース時点（5月13日）の宿泊料金です。

・ご入店枠（本プランチェックイン翌日）：１.11:30～12:00 ２.12:00～12:30

※ご予約時にご希望枠をご選択ください。（必須項目）

・お会計：「ほうせき箱」店舗にて現金払い。クレジットカード・電子マネー・QRコード等現金以外の決済はご利用いただけません。

※本プランは「ほうせき箱」のお席のご予約のみを確約するものであり、かき氷代金は含まれておりません。

※お一人様につき一品ご注文ください。

・アクセス：ホテルから徒歩約10分。

・持ち物：ホテルチェックイン時にお渡しいたします「奈良ホテル宿泊プラン予約チケット」（1予約につき1枚）を「ほうせき箱」店舗へご持参ください。ご入店時にご提示が必要です。

■ 奈良ホテル大規模リニューアル工事に伴う 全館休業及び縮小営業のお知らせ

〇縮小営業期間（本館のみ営業再開）

2026年6月4日（木）～2026年9月1日（火）

※本館客室、メインダイニングルーム「三笠」、ティーラウンジ、バー、ホテルショップのみ営業を再開いたします。

JR西日本ホテルズが加盟する会員プログラムについて

JR西日本ホテルズでは、全国のJRホテルグループのご宿泊料金の割引など、対象ホテル・レストランがより便利にお得にご利用いただける『JRホテルメンバーズ』と、JR西日本グループの鉄道やショッピングで様々なサービス、特典が受けられる『WESTERポイント』の2つの会員プログラムに加盟しています。どちらも入会金・年会費は無料で、たまったポイントは対象施設にてご利用いただけます。

詳しくは、下記の二次元コードよりご覧ください。

■JRホテルメンバーズ：https://www.jrhotel-m.jp/app/

■WESTERポイント：https://wester.jr-odekake.net/wester_app/

JR 西日本ホテルズについて

JR西日本ホテルズは、JR西日本グループとして、現在5ブランド、13ホテル（4,422室）を展開するホテルグループです。上質な旅の基点として、京都、岡山、広島など新幹線およびターミナル駅直結の安心感を基盤に、地域と共にお客様を魅了する「ホテルグランヴィア」、スマートな旅の基点として、京都、大阪、尼崎、富山駅への抜群のアクセスと先進的なサービスを提供する「ホテルヴィスキオ」、初代大阪駅の地に建ち、唯一無二の駅と鉄道の記憶を旅する「THE OSAKA STATION HOTEL, Autograph Collection」、創業1909年、時空を紡ぎ、今なおノスタルジックな世界観を提供する「奈良ホテル」、地域と旅人の縁をつなぎ、時間を忘れ夢中になれる空間があふれる「梅小路ポテル京都」、そして、瀬戸内の玄関口に新たな旅の基点として、上質なひとときを提供する「ホテルグランヴィア広島サウスゲート」。「駅」から始まり誠実に積み重ねてきた信頼を発展させ、地域と共に、お客様一人ひとりの豊かな人生を広げ、これからも、世界に誇れるサービス水準をめざし、旅と食の魅力、人々の繋がりを創り続けます。

宴会場とレストランの空き状況がWEBでご確認いただけるようになりました

■レストラン：空席状況のご確認、当日のWEB予約が可能です。

レストラン空席情報はこちら :https://www.hotels.westjr.co.jp/restaurant-reservation/?rest=narahotel#rest_serch_form

■宴会場：ご希望日・形式・ご利用人数の入力で6カ月先までご確認いただけます。

宴会場空き状況はこちら :https://banquet-reservation.ibv.jp/nara-hotel/?cond=1mAIOu5TNmOBpiR1nHUu9IXGhM6BWI%2bCT94PyQNnS3KzCywFc4k1rXU67Qwe0fSJrKln8AYTc16fTOihxZZYk%2fRE1pTSVpazot%2f6h1wWDdc2SVgjuDiIAuQ3Z9KXE20XENe4bPSz1QJn5n9FR%2fyhFFBTTj5ZtlQOYBl6e3lisReSclAAo4a2Y4EsDchuaQGs8qVpAAhghvxL8YZ56dy%2fZxV7ctyEq0MaS2N7%2fECiz2jS3EuBAcZ8%2b%2fhO%2fXnM2%2fX4qTT2cyuuOTiw2f1BntN12A%3d%3d



【奈良ホテルについて】

奈良公園隣接の小高い丘に建つ奈良ホテルは、明治42 年（1909 年）の創 業以来、多くの賓客をお迎えしてきました。桃山御殿風檜造りの本館は辰野金吾氏の設計。館内随所の調度品が明治の時を思い起こさせ、その雰囲気はまるで美術館に泊まるようです。

100年以上の時を経てなお重厚華麗な姿を見せ続ける関西随一のクラシックホテルで、記憶に残る一日をお過ごしください。

奈良ホテルに関する詳細は公式ホームページ https://www.narahotel.co.jp/ からもご覧いただけます



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