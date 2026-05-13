異構降臨、秩序暴走！『Devil May Cry: Peak of Combat』5月14日より新たな挑戦が開幕

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カプコン正式ライセンススマホゲーム『Devil May Cry: Peak of Combat』は、5月14日にBOSS戦イベント「DMC 異構暴走」を迎えます。秩序が歪んだ災厄の中、新たな狩猟の嵐が吹き荒れようとしています。デビルハンターたちを待ち受けるのは、かつてない極限の戦いと豪華報酬です！

一、連携プレイ：新魔霊「アグニちゃん&ルドラちゃん」登場

今回のアップデートでは、非常にユニークな双子の魔霊コンビ「アグニちゃん&ルドラちゃん」が登場し、戦局に更なる戦略の選択肢をもたらします。

元素連携： 戦闘中、アグニちゃんはルドラちゃんを呼び出して連携攻撃を行い、光、闇、炎の3種類の混合ダメージを与えます。

ステータスバフ： アグニちゃんとルドラちゃんが同時にフィールドにいる時、チーム全員の光元素と闇元素ダメージが大幅にアップし、光・闇属性チームの完璧なサポートとなります。

二、異構の美学：専用魔具スキンを無料で交換可能

多くのデビルハンターへの感謝を込めて、本イベントでは豪華な魔具スキンの特典をご用意しました。イベント期間中に獲得可能です！

専用魔具スキン：

【異構暴走・リベリオン】（デビルハンター・ダンテの専用大剣スキンを解放可能）

【異構暴走・閻魔】（バージルの専用武器「閻魔刀」のスキンを解放可能）

専用スタイルスキン：

バージル専用スキン選択ボックス「異構暴走・Vergil」がイベント交換に登場します。使用すると、以下の3つのスキンから1つを選んで獲得できます。

【異次元の旅人・バージル】専用スキン「異構暴走・次元」

【アルファ&オメガ・バージル】専用スキン「異構暴走・起源」

【リミットレスパワー・バージル】専用スキン「異構暴走・審判」

三、アイデンティティ：特製アイコン＆アイコンフレームが同時実装

2つの新規アイコンと特製アイコンフレームも、バージョンアップデートに伴い同時に登場します！本シリーズはダンテとバージルの双子の要素をコアに特別にデザインされた、身分と栄誉の象徴です。

四、初心の再構築：初心者向けの体験を全面最適化

体験の改善： ビジュアルの質感を全面的に調整し、移動ミッションを簡略化してチュートリアルのスキップに対応。

戦闘の難易度緩和： 序盤のモンスターのシールドと難易度を下げ、キャラクタースキルを強化することで、序盤の戦闘の爽快感を確保。

スタイルお試し： 「異次元の旅人・バージル」など4つの伝説スタイルが「ブラッディパレス」とステージのお試しに集結。獲得する前に最高峰の戦闘の爽快感をいち早く体験できます！

五、帰還の烽火：史上最強のカムバック報酬

7日間連続プレゼント： 5月14日、君の帰還を待っている！復帰報酬が発動し、連続ログインで伝説キャラ選択ボックスをプレゼント。

パスのアップグレード： 復帰パス（カムバックパス）はレベルアップごとに報酬を獲得可能。カード選択ボックス、ピックアップガチャ券、大量のダイヤ、そして赤色魔具が含まれます！

悪魔たちが蠢く血みどろの戦場で、己のスタイルを貫き通せ！今すぐゲーム内へ、限界を超えたスタイリッシュアクションを体験しよう。

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