400年の歴史を持つ高岡銅器を代表する仏具の老舗 株式会社本保より、上質な音色と天然の香りで空間と心がととのうブランド「ritual」誕生

株式会社本保

江戸時代から400年続く「高岡銅器」の伝統を担い、仏像や美術工芸品を多数手掛ける

株式会社本保（本社：富山県高岡市）は、暮らしに軽やかにマインドフルネスを取り入れるブランド

「ritual（リチュアル）」を発表いたします。

ミラノや京都など国内外で活躍するアロマ調香デザイン(R)の第一人者・齋藤智子氏とのコラボレーションにより実現したritualのコンセプトは“音の波と、森の吐息。目には見えない確かな存在”。

創業80年の老舗の技術から生まれた伝統工芸品「おりん」の澄んだ音色と、日本の木の精油を軸に生み出された天然の香りが出合い、伝統的でありながらミニマルなスタイルで現代の私たちに必要な余白を生み出す、新感覚のプロダクトが誕生しました。

ritualは、6月10日（水）から12日（金）まで東京ビックサイトで開催される日本最大級の国際見本市「インテリア ライフスタイル」に初出展いたします。ブランドの世界観とともに、ぜひ、美しい音の響きとオリジナルの香りをご体感ください。

【ritualについて】

コンセプトは「音の波と、森の吐息。目には見えない確かな存在」

情報の波に洗われる日常の中で、いま必要なのは、何かを足すことではなく、内側の静けさへと還るための「句読点」。

そんな想いから新しい「調える形」が生まれました。

目には見えないけれど、たしかに在る存在。

響きと香りを、毎日を心地よく生きるための新しい自分への作法へ。

深く静かにただ、自分に還るために。

【製品ラインナップ】

Tree

Treeは、真鍮とウォールナットで仕立てた、現代の暮らしに寄り添うおりんです。

植物のような有機的なフォルムと愛らしい佇まいが、空間に自然に溶け込みます。

りん棒を使わない軽やかなスタイルで、音の余韻は長く、深く、静かに広がります。

朝や夜のひとときに、五感を整えるための美しい道具です。

齋藤智子氏監修「ritualアロマブレンドオイル」

天然の精油にこだわり、ritualのコンセプトに合わせてデザインされた3種類の香りです。

シーンに合わせお好みの香りをお使いいただけます。

Soh（爽）

おりんが鳴った瞬間、音は空気に変わる。 Soh 爽は、その「入れ替わりの一瞬」を宿した香り。

雪解けが始まる早春の朝、ひんやりとした風が山肌を滑り降りてくる。その空気に、杉の清気と柚子のひかりが溶け込んで、胸の奥まで透き通っていく。

日本の深山に育つ杉と檜がブレンドの骨格を支え、そこに柚子の弾む光と、ジュニパーベリーの澄んだ刺激が重なる。香りは重力から解放され、上へ、上へと動き出していく。

軽く、澄んでいて、しかし芯がある。まだ眠っている感覚を揺り起こし、身体を「いま、ここ」へと引き戻すための、ただ一本の合図。

音が消えた後の余韻のように。 Sohは日常の空気を一瞬で書き換え、新しい朝の始まりをそっと照らしていく。

Rin（凛）

余計なものを削ぎ落とした先に、残るものがある。

Rin 凛は、雑音を消し去り、ただ「在る」ことへと収束していく瞬間を切り取った香り。

高い山の稜線に立ち、美しく澄んだ清気の中で、人は本能的に背筋を伸ばす。余分を手放し、呼吸が深く、静かになっていく。

杉と黒文字が、ブレンドの骨格を静かに支え、その奥深くにフランキンセンスの石の香りが沈み込み、時間の流れをゆるやかに調えていく。削ぎ落とした先にある、静かで力強い透明感。

凛として、揺るがない。自分自身の内側へと意識を向け、散らばった心を集約させるための、静寂を纏う合図。

風が止んだあとの静寂のように――Rinは空間の密度を変え、自分という軸を鮮やかに浮かび上がらせていく。

Yuh（悠）

夜になっても、呼吸が浅いままでいることがある。

どこかでずっと、息を止めていたように。

Yuh 悠は、静かにほどけるための香り。

黒文字は、日本古来の芳香植物。その枝葉が放つ甘くやわらかい香りは、奥ゆかしく、どこか懐かしい。黒文字と芳樟の甘みが幾重にも重なり、その奥でマジョラムスイートがひっそりと「抱擁」を担う。 気づかないうちに緊張がほどけ、息が深くなり、やがて意識が今宵の静寂へと沈んでいく。

満たすのではなく、「戻る」こと。

はじめから内側に在った静けさへ、ゆっくりと連れていく。 音が鳴りやんだあとの空間のように--深くやわらかく、包まれるように。

Vessel A

Vessel Aは、無垢の真鍮とウォールナット、そしてシトリンの原石を組み合わせたアロマオブジェです。

石にお好みのアロマブレンドオイルを直接垂らすことで、染み込んだ香りがやさしく空間に広がります。

リビングやデスク、枕元など、場所を選ばず自然に馴染むコンパクトな佇まいも魅力。

太陽の象徴とされるシトリンと、時とともに風合いを深める真鍮や木の経年変化を、香りとともにお楽しみいただけます。

STAGE

STAGE TETSUは、砂型鋳造によってひとつずつ作られた鉄鋳物のステージです。

三角と四角のミニマルなかたちと、マットな黒鉄の質感が、上に置くアイテムを美しく引き立てます。

砂型ならではのざらつきや凹凸が生む、ゆらぎのある表情も魅力。

磁石を内蔵したアイテムが吸着する機能性と、静かな存在感をあわせ持つ土台です。

【発売日】

2026年９月より、ritualオンラインショップにて販売開始予定。全国でPOPUPの開催も予定しています。発売に先駆けて、日本最大級の国際見本市「インテリア ライフスタイル」に出展し、商品展示を行います。

【ブランド誕生の背景】

四十七都道府県に出向き、皆様の祈りの傍で「音」を届けてまいりました。

私たちが長年守り続けてきたのは、目に見える形だけではなく、そこから生まれる「心が凪いでいく時間」そのものでした。

忙しすぎる日常、思考に満たされた頭。

現代を生きる私たちにいま、必要なのは何かを満たすことではなく、すでに内側にある

静けさへと還るための「句読点」なのではないか。

そのような想いから、新しい「調える形」が生まれました。

(株式会社本保 ritual事業部 COO 本保啓子)

【「第34回インテリア ライフスタイル」出展概要】

会期：2026年6月10日（水）～12日（金）

時間：10：00-18：00（最終日は16：30まで）

会場：東京ビッグサイト西展示棟

ブース：W2-F018

当社のCOO本保啓子とGM本保雄大が、会期中在廊いたします。実際に商品に触れて音色や香りをお楽しみいただける貴重な機会です。ぜひ、ritualブースにお立ち寄りください。

【齋藤智子 / TOMOKO SAITO】

TOMOKO SAITO AROMATIQUE STUDIO

クリエイティブディレクター

TS Aromatique Inc. 代表取締役 / 一般社団法人プラスアロマ協会 代表理事

京都で十代続く家に生まれ、幼少期に出会った⽩檀の香りに魅了されて調香の道へ。

日本の木の香りを軸に、アロマ調香デザインの第一人者として国内外で活動。これま

でに創作した香りは6,500種を超える。

ラグジュアリーホテル、企業、美術館、コスメブランドなどの香りを手掛け、空間と

人の記憶を結びつける香りを創造。代表作「TRANSITIONS」（by Panasonic）は、

ミラノサローネで60万人を魅了し、Milano Design Award Best Technology賞の受賞

に寄与するとともに、自身にとって国際舞台での飛躍の大きな契機となった。

現在は⽻田空港第2ターミナルにて、天然精油による環境改善の実証実験を行うなど、

香りを装飾ではなく、社会課題を解決する「見えないインフラ」として機能させる取

り組みを行っている。

また日本各地を巡り地域資源を香りで活かす「47 SCENTS OF JAPAN」プロジェクト

を始動。伝統的な感性と科学的なエビデンスを融合させ、日本の香りの価値向上を推

進。

著書

『香りの作法』（翔泳社）、『アロマ調香デザインの教科書』（BABジャパン出版）

HP：https://ts-aromatique.com

Instagram ： https://www.instagram.com/tomoko_saito_aromadesigner/

Email ： t.saito@ts-aromatique.com

【株式会社本保（ほんぼ）】

富山県高岡市を拠点とする、創業80年の仏具の老舗。仏像・仏具・美術工芸品の企画や製造も手掛け、大本山永平寺や、大本山総持寺祖院、大本山国泰寺など歴史ある寺社仏閣の御用達として知られる。伝統的なものづくりを継承する一方で、柔軟な発想で現代のライフスタイルに合わせた提案を行い、真鍮仏具初のグッドデザイン賞「しん・仏具-想（おもふ）」をはじめ、受賞歴も多数。特に「おりん」の製造技術と音づくりに定評があり、業界の常識を超えた構造とデザインを両立させた大ヒット商品「たまゆらりん(R)」は、発売から20年以上続くロングセラーとして知られている。

https://hombo.jp/

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社本保 ritual事業部（担当：本保雄大）

Mail：info＠ritual-h.com

Instagram : https://www.instagram.com/ritual_h_?igsh=YThoN2t4ajNwc3pk&utm_source=qr(https://www.instagram.com/ritual_h_?igsh=YThoN2t4ajNwc3pk&utm_source=qr)

Tel：0766-25-0025