人手不足解決の一手主要3社4機種が集結、携帯型３Dスキャナ実機体験セミナーを大阪で開催（参加無料）

■近年、測量・建設業界では3D点群導入が急速に拡大

一般社団法人不動産検査保証機構

近年、測量・建設業界では深刻な人手不足と生産性向上の必要性を背景に、3D点群計測の導入が急速に進んでいます。

中でも、歩くだけで空間を丸ごと計測できる携帯型３Dスキャナ（HLS） は、短時間・少人数での現場計測を可能にする技術として大きな注目を集めています。

しかし一方で

「導入して自社にどのようなメリットがあるのか」

「自社業務のどこで活用できるのか」

と、導入検討が進まない企業も少なくありません。

■HLSメーカー3社4機種一堂に比較体験できるセミナーを開催

マンションリフォームの点群導入例

そこで今回、大阪にて近年目覚ましい性能進化を遂げている携帯型３Dスキャナ（以下HLS）メーカー3社4機種と、点群を用いたクラウドサービスを2種を一堂に集めた「携帯型３Dスキャナ実機体験セミナー」を開催します。

ここで点群の活用事例を学んでいただくとともに、実際に機器に触れていただくことで参加者の事業の効率化と業績アップのヒントを提供します。

通常は個別にしか体験できない複数メーカーの機器を、同一会場で比較できる貴重な機会となります。

■このような企業にお勧め

・測量会社

・建設会社（ゼネコン・工務店）

・リフォーム会社

・建築設計事務所

・インフラ点検会社

※本セミナーは機器の販売を目的としていませんので情報収集のみの参加も大歓迎です。

■この1日で学べる内容

・HLSによる点群データ取得の流れ

・機種ごとの性能・特長の違い

・点群データの具体的な活用事例

・自社事業への活用ポイント

・実機のサイズ・重量・操作感の体験

■HLSでは同じLiDARが搭載されているのに性能が違うことがあるのをご存じですか？

HLSの中にはLiDAR（レーザー測距機部分）の形状が同じものがあります。これは同じメーカーのLiDARを搭載しているためです。

それにもかかわらず性能や特長、価格に差があるのはなぜでしょうか。そこには各メーカー独自の工夫や設計思想が存在するからです。スペック表だけでは分からない違いを学ぶことができます。

■点群データは「取得後の処理」が成果を左右する

点群データは取得しただけでは役に立ちません。本セミナーでは、点群データの処理・共有・活用を支援するソフトウェアやクラウドサービスも紹介します。昨今の人手不足と短納期化を解消するために、すでに第一線で活躍しているソフトやサービスを通じ、建築業界で業務の効率化や事業拡大に役立つ情報を提供します。

■失敗しない機器選びはまず「触れること」から

今後ますます活用が広がる3D点群技術を、実際に「見て・触れて・体験」できる機会として、多くの企業のご参加をお待ちしております。

■登壇企業／紹介機器、サービス

お申し込みは今すぐこちらから :https://docs.google.com/forms/d/1Z6YD6zr4YWz_6KkayAxwqk6tdbnuqdvwuiEyrcz7W_c/edit

DSM合同会社

・FJD Trion P2（HLS）https://www.fjdtrion.com/jp/product/fjd-trion-p2-lidar-scanner

・FJD Trion S2（HLS）https://www.fjdtrion.com/jp/product/fjd-trion-s2-series-lidar-scanner

ファロージャパン株式会社

・FARO Orbis（HLS）https://www.faro.com/ja-JP/Products/Hardware/FARO-Orbis-Mobile-Laser-Scanner

アイサンテクノロジー株式会社

・CHCNAV RS10（HLS）https://geospatial.chcnav.com/ja/products/chcnav-RS10

株式会社JFDエンジニアリング

・ポイントクラウドDX（クラウドサービス）https://cote.pcdx.jp/

ローカスブルー株式会社

・ScanX（クラウドサービス）https://scanx.jp/

■開催概要

日時：2026年5月26日

時間：12:30～17:10（12:30受付）

会場：ナンバプラザビル3F 会議室（大阪市浪速区元町1-5-7）

参加費：1社（1団体）3名まで無料（4名以降 1名2,000円）

定員：40名（お席が埋まり次第締め切り）

※携帯型3Dスキャナを一度に体験できる機会は非常に限られています。

参加を希望される企業様は早めの申込みを推奨します。

▼お申し込みは今すぐこちらから :https://docs.google.com/forms/d/1Z6YD6zr4YWz_6KkayAxwqk6tdbnuqdvwuiEyrcz7W_c/edit

主催

一般社団法人不動産検査保証機構(https://www.reiws.or.jp/)

ポイントクラウド測量部会事務局

本社

大阪市浪速区元町1丁目5番7号ナンバプラザビル8階

TEL：06-6760-4088 FAX：06-6760-4089

メールアドレス：info@reiws.or.jp

協力

近畿測量専門学校(https://www.kinsoku.ac.jp/index.php)