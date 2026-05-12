お掃除好きのキイロイトリ（リラックマ）とプロの洗浄技術を取り入れた『クリーンプラネット』が初のコラボ！

株式会社Blessing

株式会社Blessingのクリーナーブランド『クリーンプラネット』は、人気キャラクター「リラックマ」に登場する「キイロイトリ」との初のコラボレーションを、2026年6月1日（月）より開始いたします。

『クリーンプラネット』は、業務用で培われたハイパフォーマンスな洗浄技術から誕生しました。誰でも簡単にお掃除ができて清潔で快適な日々を送るアイテムと、家事が得意でキレイ好きな「キイロイトリ」のキャラクター性がマッチし、毎日の家事をより楽しく、心地よいものにしたいという想いから今回のコラボレーションが実現しました。

本コラボレーションでは、ブランド初となるキャラクター限定デザインパッケージを計4商品で採用。カビの根に浸透し、ごっそり剥がす「洗濯槽のカビ丸洗浄」や、配管の奥まで浸透しカビ・雑菌・ヌメリを分解洗浄*する「風呂釜のカビ丸洗浄」、濃密泡でこすらず落とす「ウルトラホイップスプレー」シリーズを展開します。

また発売に合わせて、「キイロイトリ」のオリジナルグッズが当たる2か月間の豪華プレゼントキャンペーンも実施。家事が得意できれい好きなキイロイトリと共に、頑固なカビや汚れをすっきりリセットし、清潔で快適な暮らしを提案します。

*全ての菌・汚れがなくなるわけではありません

■コラボ商品概要

キイロイトリがキュートな限定パッケージ

今回のコラボレーションでは、家事が得意なキイロイトリがお掃除をこなしている姿や、お部屋がきれいになってうれしそうな表情を浮かべるデザインなど、本コラボ限定のオリジナルデザインを採用しました。



『クリーンプラネット』の象徴的なブラックのパッケージに、キイロイトリの鮮やかなイエローが映える、スタイリッシュながらもお掃除のモチベーションが上がるデザインに仕上げています。

商品説明

洗濯槽のカビ 丸洗浄

使いやすい酸素系クリーナーでありながら、強力な洗浄力を実現。カビの根奥深くに浸透し、つけおき不要で手軽に洗濯槽を洗浄できます。

1～2ヵ月に1回の使用で、洗濯槽を清潔な状態に保ちます。

※使用環境により効果は異なります。風呂釜のカビ 丸洗浄

追い焚き配管の奥に潜むカビや雑菌を、独自の「酸素×浸透×発泡」のトリプルパワーで浸透破壊します。除菌率99.9％※を誇り、浴室小物のまとめ洗いにも対応。見えない場所のヌメリやニオイを根こそぎ解消します。

※全ての菌を除菌するわけではありません。※実験環境下において。（自社調べ）※使用環境により効果は異なります。お風呂場のカビ 丸洗浄 ウルトラホイップスプレー Professional

タイル目地やゴムパッキンの頑固な黒カビに、高密着の濃密ホイップ泡がピタッと吸着します。漂白洗浄スピードを向上※させた仕様により、こすり洗いの手間を省いてカビを分解・除去します。

※自社従来品比 ※使用環境により効果は異なります。トイレのカビ黒ずみ 丸洗浄 ウルトラホイップスプレー Professional

洗いにくいトイレのふち裏やリング汚れに特化した高濃度処方。密着泡でブラシが届きにくい箇所も泡で包み込み、黒ずみをこすらずに落とします。

■2ヶ月限定！3つのキャンペーンを同時開催

※使用環境により効果は異なります。

コラボ期間中、お掃除がもっと楽しくなる3つのキャンペーンを実施いたします。

開催期間：2026年6月1日（月）～ 7月31日（金）

１.買って当たるキャンペーン

対象商品を購入後、抽選で当たるキイロイトリ限定オリジナルグッズ

A賞：オリジナルお掃除ロボット

B賞：コラボ商品４種セット＋オリジナルステッカー

２.誰でも応募キャンペーン

掃除の成果をシェア！「#キイロイトリと丸洗浄」投稿キャンペーン

３.ネイチャーラボ公式ストア限定キャンペーン

対象商品のご購入でオリジナルステッカーを先着でプレゼント

※デザインはイメージです。変更になる場合がございます。

※詳細は6/1公開のキャンペーンページをご確認ください

■リラックマとは

着ぐるみのクマ。コリラックマやキイロイトリと一緒にOLのカオルさんの家でお世話になり続けている。中に入っているのが誰かは不明。リラックマの一番の関心事は、毎日のごはんとおやつ。好きな食べ物はホットケーキ、オムライス、プリン、だんご。チャイロイコグマははちみつの森に住むお友達。

キイロイトリ

リラックマたちが来る前から、カオルさんに飼われていた黄色い鳥。毎日だらだらゴロゴロのリラックマをしかったり、いたずら好きのコリラックマにいたずらをしかけられたりしている。

▷もっと詳しく見る

https://www.san-x.co.jp/rilakkuma/profile/(https://www.san-x.co.jp/rilakkuma/profile/)

サンエックスについて

https://www.san-x.co.jp/company(https://www.san-x.co.jp/company)

リラックマ、すみっコぐらし、たれぱんだなど、1,000を超える100％オリジナルキャラクターを生み出し続け、その不思議な魅力をオリジナルプロダクトやライセンス事業、様々なイベントやプロモーション、映像などを通じて世界中に届けています。

見た目はかわいいのに、くすっと笑えるシュールさがあり、心に寄り添い包み込んでくれるような優しさを持つキャラクターたち。

かわいいだけじゃないサンエックスキャラクターは多くの人々を引きつけています。

リラックマ | San-xネット

https://www.san-x.co.jp/ja/characters/rilakkuma/(https://www.san-x.co.jp/ja/characters/rilakkuma/)

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