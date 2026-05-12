「なぜシャドーITはなくならないのか？AIによる可視化と社員の意識改革で進める、安全なIT利用環境の作り方とは？」セミナーをオンライン無料開催

LRM株式会社

LRM株式会社（本社：兵庫県神戸市、代表取締役CEO：幸松哲也）と株式会社NSD（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：今城義和）は、2026年5月14日(木) 11時から、「なぜシャドーITはなくならないのか？AIによる可視化と社員の意識改革で進める、安全なIT利用環境の作り方とは？」をテーマとしたセミナーをオンライン無料開催いたします。

Zoomでご視聴いただけますので、ぜひご参加ください。

▼ セミナー詳細ページを見る

https://www.lrm.jp/seminar/se_shadowit_20260514/

開催の背景

企業のDX推進が加速する一方で、依然として「シャドーIT」は根強く存在し、情報漏えいやセキュリティリスクの温床となっています。

本セミナーでは、なぜシャドーITがなくならないのかという本質に踏み込み、AIを活用したIT利用状況の可視化手法や、社員の意識改革を促す実践的アプローチを解説します。

急速に変化するクラウドサービス利用や生成AIの普及など、最新のIT環境を踏まえたリスクと対策も紹介。これからの安全なIT利用環境づくりに必要な最新トレンドと実践ポイントをわかりやすくお伝えします。

開催概要- セミナー名：なぜシャドウITはなくならないのか？AIによる可視化と社員の意識改革で進める、安全なIT利用環境の作り方とは？- 登壇者：- - スカイゲートテクノロジズ株式会社 セキュリティ事業部 エンタープライズセールス シニアマネージャー 大原 啓生氏- - LRM株式会社 執行役員 / CCO 藤居 朋之- 日時：2026年5月14日(木) 11:00～12:00- 費用：無料 ※途中参加、途中退出可能です。- 形式：オンライン(Zoom)- 申込締切：開催日当日の開始時間までとなります。お申込み方法

下記ページより、必要事項をご記入の上お申し込みください。（20秒ほどで完了します）

https://www.lrm.jp/seminar/se_shadowit_20260514/

LRMについて

「Security Diet(R)」を企業理念に、情報セキュリティに関するプロの知見を提供するとともに、意識の向上から人や組織の行動変容を促すことで、持続可能な情報セキュリティ体制構築と企業価値向上に貢献します。



2,500社を超える導入実績があるセキュリティ教育クラウド「セキュリオ」事業、ならびに年間580社(※)・19年以上の支援実績がある情報セキュリティコンサルティング事業を展開し、日本で一番身近な情報セキュリティ会社となるために日々活動しています。

※ 2023年8月1日～2024年7月31日のコンサルティング支援社数



会社名：LRM株式会社

本社 ：兵庫県神戸市中央区栄町通1-2-10 読売神戸ビル5F

代表者：代表取締役 幸松哲也

設立 ：2006年12月

公式サイト ：https://www.lrm.jp/

事業 ：セキュリティ教育クラウド「セキュリオ」の開発提供、情報セキュリティコンサルティング支援