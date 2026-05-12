名刺アプリ「Eight」、リクルーティング事業を本格強化。人材紹介のイードアをグループ会社化およびAIエージェント機能を提供

Sansan株式会社

働き方を変えるAXサービスを提供するSansan株式会社は、プロフェッショナルリクルーティング「Eight Career Design」を中核とするキャリア事業の本格強化を発表します。

事業強化の第一弾として、人材紹介事業を展開する株式会社イードア（以下、イードア）の株式を取得しグループ会社化するとともに、同社を「Eightキャリア株式会社」へと社名変更します。また、今回新たに、Eightユーザーがキャリアに関する相談を行える機能「Eight AIエージェント」の提供を開始します。企業からのスカウト機会に加え、AIを活用したキャリア支援を提供することで、ユーザーが日常的に自身のキャリアと向き合い、将来の選択肢を広げられる環境を整備します。

■本取り組みの背景

近年、生成AIの導入・活用により企業の採用ニーズは大きく変化しています。当社の調査（※1）では7割以上の企業が「採用方針に変化あり」と回答し、うち半数が「即戦力重視」「専門人材」を重視していると回答しました。そんな中、従来の採用手法で求める人材に「十分に出会えている」と回答した企業はわずか1割程度にとどまり、求める人材の獲得は多くの企業にとって喫緊の課題となっています。

一方、ビジネスパーソンにおいても、AIの普及や産業構造の変化を背景に、自身のキャリアに対する不確実性が高まっています。同調査によると、7割以上のビジネスパーソンがAIの進化に伴うキャリア不安を感じたことがあるという結果でした。

当社は2019年より、利用者400万人超の名刺アプリ「Eight」を基盤としたプロフェッショナルリクルーティング「Eight Career Design」を提供しています。転職を積極的に検討していない"転職潜在層"にもアプローチできる点を強みに、企業とビジネスパーソンとの新たな出会いを創出してきました。この「Eight Career Design」の取り組みをさらに進化させることで、ビジネスパーソンがキャリアと向き合い、企業との出会いを広げられる環境を整備し、Eightユーザー一人ひとりのキャリア形成に継続的に伴走・支援していきます。

■株式会社イードアのグループ会社化と、「Eightキャリア株式会社」への社名変更について

イードアは、「意思決定の支援を通じて、社会の進歩発展に寄与する」をミッションに掲げ、人材紹介を起点とした経営コンサルティング事業を展開する企業です。採用支援や組織人事コンサルティングを中核に、ハイクラス・エグゼクティブ層の採用から採用後の組織定着・活躍まで、企業の経営層と向き合いながら課題解決に取り組んできた実績を持っています。

今回のグループ会社化により、イードアが培ってきた知見とEight Career Designのプラットフォームを掛け合わせることで、Eightユーザーのキャリア支援をより強固に推進していきます。なお同社は、今回のグループ会社化にあわせて、社名を「Eightキャリア株式会社」へと変更します。

■新機能「Eight AIエージェント（ベータ版）」について

「Eight AIエージェント」は、Eightのアプリ上で、AIとチャット形式でキャリア相談ができる機能です。AIエージェントの質問に回答するだけで、AIエージェントがEight上の名刺情報やプロフィール情報をもとに、想定年収や市場価値、求人情報などを提示します。より詳しく話を聞きたい場合は、そのままの流れで専門のキャリアアドバイザーに直接相談することも可能です。

本機能は「ベータ版」として、一部のユーザーを対象に提供を開始し、検証を重ねながら順次拡大していく予定です。ユーザーは日常的にEightを利用する中で、キャリアを振り返り、今後の可能性を知るきっかけを自然に得ることができます。転職を積極的に検討していない段階でも、キャリアの選択肢を広げられる点が本機能の特長です。

Eightはこれからも、当社のミッションである「出会いからイノベーションを生み出す」の実現に向けて、企業と個人の出会いを促進していきます。

画面イメージ

■Sansan株式会社 Eight事業部 事業部長 塩見 賢治からのコメント

Eightは、名刺交換を起点に、400万人を超えるビジネスパーソンにご利用いただいているアプリです。Eight Career Designは、その提供を通じて見えてきた「今すぐの転職は考えていないが、自身のキャリアをより良くしたい」という潜在的なニーズに応えるべく立ち上げたサービスです。今回、イードアのグループ参画により採用支援の知見が加わるとともに、新たに「Eight AIエージェント」の提供も開始することで、キャリアに関する相談や転職支援をさらに提供できる体制が整いました。Eightをお使いの皆さんのキャリア形成を、より後押しできるようになることを嬉しく思います。

■Eightキャリア株式会社（旧：株式会社イードア） 代表取締役 中村 裕からのコメント

当社はこれまで、「意思決定の支援を通じて、社会の進歩発展に寄与する」というミッションのもと、人材紹介を起点とした経営・組織コンサルティングを通じて、企業の採用課題に向き合ってきました。Eightは、名刺アプリという性質からキャリアとの親和性も高く、企業と個人の新たな出会いを生み出す大きな可能性を有していると考えています。今回のグループ参画により、当社が培ってきた知見をより広く社会に還元し、より多くの企業とビジネスパーソンの意思決定を支援してまいります。

※1：Sansan株式会社「AI時代の転職・キャリアに関する実態調査」（2026年5月12日発表）

https://jp.corp-sansan.com/news/2026/0512_02.html

（以上）

■Eightキャリア株式会社 会社概要

・代表者：代表取締役 中村 裕

・資本金：10,000千円

・所在地：東京都港区赤坂2-3-5 赤坂スターゲートプラザ16階

・設立：2010年3月25日

・事業内容：企業の人材採用・定着・育成に関する課題解決支援およびソリューション提供事業/メディア事業

https://www.edoa.co.jp/

■プロフェッショナルリクルーティング「Eight Career Design」

「Eight Career Design」は、名刺アプリ「Eight」の法人向けサービスで、名刺情報やキャリアサマリのキャリアプロフィール情報、転職意向度をもとに候補者にアプローチができるダイレクトリクルーティングサービスです。国内最大の400万人を超えるEightユーザーから候補者を検索・絞り込み、候補者の転職意向の変化を逃すことなくアプローチが可能です。

https://materials.8card.net/eight-career/

■Sansan株式会社 会社概要

「出会いからイノベーションを生み出す」をミッションとして掲げ、働き方を変えるAXサービスを提供しています。主なサービスとして、ビジネスデータベース「Sansan」や名刺アプリ「Eight」、経理AXサービス「Bill One」、取引管理サービス「Contract One」、データクオリティマネジメント「Sansan Data Intelligence」を国内外で提供しています。

設立：2007年6月11日

URL：https://jp.corp-sansan.com/

所在地：〒150-6228 東京都渋谷区桜丘町1-1 渋谷サクラステージ 28F

資本金： 73億50百万円（2026年2月28日時点）

事業内容：働き方を変えるAXサービスの企画・開発・販売

Sansan https://jp.sansan.com/

Eight https://8card.net/

Bill One https://bill-one.com/

Contract One https://contract-one.com/

Sansan Data Intelligence https://jp.sansan.com/sansan-data-intelligence/