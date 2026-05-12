「最先端の運動制御技術」に「理学療法士が持つ現場の知見」を融合 ロボティクス×臨床知で「次世代型歩行リハビリテーション」を実現 INOMERがトヨタ自動車、藤田医科大学と共同研究契約を締結

株式会社INOMER

ロボティクスによる“力と技のアシスト”で次世代のリハビリテーションを実現する株式会社INOMER（奈良県奈良市、代表取締役CEO：桂 典史）は、トヨタ自動車株式会社および藤田医科大学と、最先端の運動制御システムに理学療法士がもつ現場の経験値をテクノロジーとして反映させる「次世代型歩行リハビリテーションシステム」実現のための共同研究契約を締結しました。

本共同研究では、歩行機能回復の領域で実績をあげてきたトヨタ自動車の「ウェルウォーク」と、INOMERの「inoGear HE-1」の連携をベースに行われます。「ウェルウォーク」は、転倒防止ハーネスとロボット脚による膝関節アシスト機能を備え、脳卒中などにより歩行が困難となった患者の機能回復を支援する歩行トレーニングシステム。一方の「inoGear HE-1」は、理学療法士が現場でつちかった徒手技術を再現する歩行リハビリテーション支援ロボットです。自動車開発でつちかった高い運動制御性と安全性を生かした技術に、理学療法士が長年現場でつちかってきた経験値を読み込んで再現するロボットテクノロジーを掛け合わせることで「技術と臨床知見」を融合。重度患者も早期から安定した歩行練習ができる、これまでなかった次世代型の歩行リハビリテーションシステムの実現をめざします。

トヨタ自動車株式会社は「ウェルウォーク」の技術提供および開発知見の共有を担い、藤田医科大学は臨床研究設計、症例評価、医学的妥当性の検証およびエビデンス構築を担当。株式会社INOMERは「inoGear HE-1」の提供とデータ解析支援を行います。

INOMERは今後も、ヒトの動作の本質・実質を踏まえた日本発のロボティクス技術により、リハビリテーションに革新を起こし、新たな標準の確立に取り組んでまいります。

■ inoGear HE-1

inoGear HE-1は、理学療法士の感覚に頼ってきた属人的な歩行介助を、設定と操作で再現できる仕組みへと変える、歩行リハビリテーション支援ロボットです。歩行リハビリテーションの現場では、理学療法士が患者の股関節や骨盤を徒手で操作する「ハンドリング」が歩行支援に不可欠です。しかし、この技術は経験や感覚に依存するため、再現性や継承が難しいという課題がありました。inoGear HE-1は、従来アプローチが難しいとされてきた「股関節の伸展」に焦点を当てた新発想のリハビリ用ウェアラブルロボットです。モーターとワイヤーにより、熟練した理学療法士の徒手技術を再現。従来のアシストスーツが提供する「力のアシスト」だけでなく、正しい歩行姿勢に導く「技のアシスト」を実現します。

■ウェルウォーク

「ウェルウォーク」は、トヨタ自動車株式会社が「すべての人に移動の自由を、そして自らできる喜びを」というビジョンのもと、藤田医科大学と共同開発した、脳卒中などで歩行が困難になった患者の機能回復を支援するリハビリテーション支援システムです。転倒防止ハーネスによる安全確保のもと、ロボット脚が麻痺脚の膝の曲げ伸ばしをアシストします。患者の状態に応じたアシスト調整、視覚・音声によるリアルタイムフィードバック、モチベーション維持のためのゲーム機能など、運動学習理論に基づく多彩な支援機能を搭載しています。

https://welwalk.jp（株式会社グッドライフデザイン公式ウェブサイト）

■トヨタ自動車株式会社

トヨタ自動車株式会社（愛知県豊田市）は、1937年創立の世界有数のモビリティカンパニーです。自動車の開発・製造・販売にとどまらず、「モビリティカンパニー」への変革を掲げ、ロボティクスや自動運転、パーソナルモビリティ、医療・介護分野における支援技術など、多様な領域で人の移動と生活を支える技術開発を推進しています。特にリハビリテーション分野では、医療機関との共同研究を通じて歩行訓練支援ロボットの開発に取り組むなど、人の自立支援と社会参加を支える技術の社会実装を進めています。

■藤田医科大学

藤田医科大学（愛知県豊明市）は、日本最大規模のリハビリテーション医療・研究拠点です。全国に普及した365日回復期リハビリテーションモデル「FIT（Full-time Integrated Treatment）※プログラム」の開発をはじめ、トヨタ自動車との共同による歩行訓練支援ロボット「ウェルウォーク」の開発など、ロボットリハビリテーション研究の最前線を担っています。急性期から回復期・生活期までを一貫して支えるシームレスな医療モデルを確立し、「考え得る最高のリハビリテーション医学・医療を創り出す」という使命のもと、先進的な研究と臨床実践に取り組んでいます。

※FITプログラム（Full-time Integrated Treatment）とは、藤田医科大学七栗記念病院（旧・藤田保健衛生大学七栗サナトリウム）が開発・実践した、土日祝日を含む365日、集中的かつ生活に根差したリハビリテーションを提供する高度な回復期リハビリテーションシステム

■会社概要

名称 ： 株式会社INOMER

住所 ： 〒631-0801 奈良県奈良市左京6丁目5-2

代表者 ： 代表取締役CEO 桂 典史

設立 ： 2024年4月3日

企業説明： 着るロボットによる“力と技のアシスト”で人の身体能力を補完・拡張し、望むパフォーマンスをだれもが発揮できる世界の実現をめざす。片まひ者向け「歩行リハビリテーション」用の着るロボットを開発・販売。

URL ： https://inomer.co.jp/

■関連リンク

・ソフトウェア搭載型歩行リハビリ用の着るロボット開発プロジェクトが神奈川県の「ロボット開発支援事業」に採択されました（PRTIMES 2024年9月13日）

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000004.000144283.html

・～ 着るロボットの“力と技のアシスト”で身体能力を拡張する ～ 株式会社INOMERがシードラウンドで資金調達を実施（PRTIMES 2024年9月5日）

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000003.000144283.html

・脳卒中片まひ者向け”着るロボット”の実証試験を京都大原記念病院で実施 ～「患者の日常生活動作向上」「理学療法士の負担軽減」を確認～（PRTIMES 2024年7月26日）

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000002.000144283.html

・着るロボットの”力と技のアシスト”で身体能力を拡張する株式会社INOMERを設立

（PRTIMES 2024年6月14日）

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000001.000144283.html

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お問い合わせページ：https://inomer.co.jp/#Contact