兵庫県・淡路島で「うずしおクルーズ」を運営するジョイポート淡路島株式会社は、2027年の創立30周年へ向けたプレイベントとして、2026年5月25日(月)、かつて咸臨丸の太平洋横断を支えた多くの水夫(かこ)を輩出した香川県丸亀市・本島(塩飽諸島)にて、地元の子供たちと住民の皆様を無料招待する「咸臨丸里帰り特別クルーズ」を開催いたします。





イベントページ： https://www.uzu-shio.com/news/14546









■ 企画の趣旨

1860年、日本人として初めて太平洋を横断するという偉業を成し遂げた咸臨丸。その航海を卓越した操船技術で支えたのは、塩飽諸島出身の腕利きの水夫たちでした。本企画では、偉業を成し遂げた咸臨丸(復元船)が、彼らの故郷である塩飽諸島の海へと「里帰り」します。地元の子供たちに、自分たちの先祖が果たした世界的な功績を直接肌で感じてもらうことで、故郷に対する深い誇りと自信を育んでいただくことを目的としています。









■ 開催概要

日程 ：2026年5月25日(月)

出航場所：丸亀市・本島(泊港・特設受付)

時間 ：受付開始 12：00／乗船開始 12：40／出航時刻 13：00／

入航時刻 15：00／所要時間 2時間

使用船舶：うずしおクルーズ遊覧船「新咸臨丸」

参加費 ：無料(完全招待制)

招待対象

・本島、広島の子供たち(小中学生、幼稚園児、教職員の皆様)

・塩飽諸島(本島・広島など)にお住まいの住民の皆様

・咸臨丸子孫の会(会長・藤本様および会員の皆様)

主催 ：ジョイポート淡路島株式会社

協力 ：咸臨丸子孫の会、塩飽史談会









■ 「新咸臨丸」特設サイト

咸臨丸は1856年オランダで建造され、1860年勝海舟によって日本人ではじめて太平洋横断しアメリカへ渡った蒸気帆船。その勇姿をいまに復元しました。

特設サイトURL： https://www.uzu-shio.com/new_kanrinmaru/









■ 今後の展望

当社は、2027年2月21日の創立30周年に向け、今後もうずしおクルーズ等の事業を通じて、地域の歴史文化の保存・活用に貢献する様々な記念事業を展開してまいります。









【うずしおクルーズ基本情報】

世界最大級の渦潮を帆船型クルーズ船で体験する約1時間のクルージングです。全便に船上ガイドが乗船し、船からの景観や淡路島の歴史、旬の観光情報などをお届けし知的欲求も満たすことができます。





営業日・出航時間： ホームページにて要確認

料金 ： 中学生以上 3,000円、小学生 1,500円、幼児 大人1名につき1名無料

場所 ： 南あわじ市福良港うずしおドームなないろ館(道の駅福良)

公式ホームページ： https://www.uzu-shio.com/





うずしおクルーズ遊覧船「新咸臨丸」





瀬戸大橋





咸臨丸





コースイメージ