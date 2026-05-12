富山県と長野県を結ぶ世界有数の山岳観光ルート「立山黒部アルペンルート」(運営：立山黒部貫光株式会社、本社：富山県富山市)は2026年5月12日(火)より、アルペンルート公式サイトおよびSNSにて、毎週1回、「みくりが池雪解け情報」の配信を開始いたします。

アルペンルートを代表する絶景のひとつである「みくりが池」の雪解けがいよいよ始まります。「みくりが池ブルー」と呼ばれる美しい湖面は、例年5月下旬頃から徐々に姿を現しますが、本年は例年よりやや早く、初夏の訪れを告げています。









【「みくりが池」の雪解けについて】

「みくりが池」は、アルペンルートの最高地点・室堂ターミナルから徒歩約10～15分の場所に位置する絶景スポットで、「北アルプスで最も美しい火山湖」とも称されています。4月は一面が雪に覆われていますが、徐々に雪解けが進み、例年7月中旬には湖面全体が姿を現します。雄大な山々を映し出す湖面の景色は、息をのむほどの美しさです。

雪解けとともに青く澄んだ水面をのぞかせ、周囲の残雪との鮮やかなコントラストを生み出します。この神秘的な青色は「みくりが池ブルー」と呼ばれ、多くの人々を魅了しています。今年は例年よりも早く雪解けが進む見込みで、一足早くこの美しい景色をご覧いただけます。





・みくりが池雪解け情報： https://www.alpen-route.com/seasonal-news/

・2026 立山黒部・なつたび： https://www.alpen-route.com/enjoy_navi/summer/





室堂平・みくりが池(5/10撮影)





みくりが池ブルー(6月下旬)





【みくりが池の景色に合わせて楽しむグルメ情報】

みくりが池の散策後は、室堂ターミナル内でのグルメもお楽しみいただけます。厳選した食材を使用したボリューム満点のブタまんや、「みくりが池ブルー」をイメージしたオリジナルソフトクリームなどが人気です。アルペンルートでは、雄大な自然とともに多彩なグルメもご堪能いただけます。





・グルメ・おみやげ情報： https://www.alpen-route.com/gourmet_and_souvenir/





お山のブタまん(室堂ターミナル1階・立山そば)





みくりが池ソフト(室堂ターミナル1階・コーヒーショップ)





【立山黒部アルペンルートとは？】

中部山岳国立公園・立山にある世界有数の山岳観光ルート。富山県と長野県をケーブルカーやバス、ロープウェイなど山岳地ならではのユニークな乗り物を乗り継いで移動しながら、標高3,000m級の立山連峰や黒部ダムの絶景を気軽に楽しむことができます。

2026年度営業期間(予定)：4月15日(水)～11月30日(月)





立山黒部アルペンルート路線図