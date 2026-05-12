令和PR、株式会社リィの「360度Lii」戦略を支援。ポッドキャスト番組【運動が10割】で採用と組織をアップデート

株式会社令和PR

株式会社令和PR（代表取締役：小澤美佳）は、愛知県名古屋市を中心に全国で展開される「Lii sports （リィスポーツ）(https://liistyle.co.jp/)」を中心に事業を展開する株式会社リィの広報伴走支援において、ポッドキャスト番組「運動が10割(https://open.spotify.com/show/2ufyFdtnrJQglh1asD5U51?si=OGYqnuZ4R0ii3J9C_N9UGw&nd=1&dlsi=9005c26156b44373)」の立ち上げおよび運用支援を行いました。

事業の多店舗展開を加速させるフェーズにおいて、最重要事項となる「採用」および「経営思想の言語化」を戦略的に加速させるため、360度どこから見ても自社の魅力に触れられる状態を目指す「360度Lii（リィ）」戦略の一環として、音声メディアによる情報発信を強化しました。

支援背景・目的

Liiは、主力事業である「Lii sports」の出店を加速させる段階にあり、現場スタッフの採用から、次なる事業を牽引するリーダー候補の確保まで、多角的な採用戦略を最優先事項として掲げていました。

こうした背景から、Liiでは代表の廣瀬氏を中心に、新たな広報チャネルとしてポッドキャストの導入を早期に決定。YouTube等の動画メディアと比較して、リスナーが「じっくりと人となりを知ろうとする」特性を持つポッドキャストを、信頼構築のための「長尺の語り場」として活用する方針を固めていました。

令和PRは、このプロジェクトを戦略的に形にするためのパートナーとして伴走。採用志望度の最大化と、社内エンゲージメントのさらなる強化を目的として、代表の廣瀬あゆみ氏と、プロジェクトパートナーの佐藤和馬氏（元プロサッカー選手）による「生の声」を広報戦略の一つとして立ち上げ支援させていただきました。

伴走内容と具体的な取り組み

本プロジェクトでは、ポッドキャスト運用を「経営を加速させる武器」へと磨き上げるため、令和PRが以下の工程をトータルで支援いたしました。



■ 戦略立案・コンセプト設計：番組の「軸」と「資産価値」を定義

単なる音声配信に留めず、「誰に、何のために届けるか」という広報戦略を再整理しました。廣瀬代表の「悩みはすべて運動で解決できる」という強い思想を言語化し、番組名を「運動が10割(https://open.spotify.com/show/2ufyFdtnrJQglh1asD5U51?si=OGYqnuZ4R0ii3J9C_N9UGw&nd=1&dlsi=9005c26156b44373)」に決定。一時の流行を追うのではなく、数年後も聴き続けられる「社の資産」としての番組構成を設計しました。

■ 制作・収録支援：ゼロから形にする「推進力」と「客観性」の提供

企画から収録、編集にいたる実務のディレクションを令和PRが一括して担いました。また、作成したコンテンツは、同社の公式YouTubeやInstagramなどへの二次利用を見据えて設計しました。

運用開始後、既に以下のようなポジティブな変化が生まれています。

- 統合報告書との連動： 同社が公開する「統合報告書(https://liistyle.com/)」で戦略を理解し、ポッドキャストで人柄を理解するという、中核メンバー候補における深い相互理解が実現。- 採用志望度の向上： 「ポッドキャストを聴いてファンになった」という応募が増え、入社後のカルチャーマッチが円滑に。- インナーブランディング： 社員が代表の言葉を日常的に聴くことで、組織が大きくなっても「心の距離」が縮まり、エンゲージ向上にも寄与。

詳細はこちらの記事でもご覧いただけます。

https://note.com/micakozawa/n/n8545c20ec698

株式会社リィ 代表取締役からのメッセージ

廣瀬あゆみ 氏

「広報は、時代が変わっても揺るぎないブランドを紡ぐ『歴史の資産化』だと捉えています。自分たちだけで立ち上げようとするとどうしても足踏みしてしまいますが、令和PRさんが一歩目のドラフトを提示してくれたことで、プロジェクトが一気に加速しました。ドバイ出張中にもオンラインでディレクションしていただくなど、フレキシブルな対応にも助けられました。これからもリィの歴史を、広報を通じて積み上げていきたいです。」

令和PR 代表取締役からのメッセージ

小澤美佳

「この度、ご縁をいただき、リィのポッドキャスト立ち上げをご支援させていただきました。

2018年創業という若い会社でありながら、すでに社員数は330名を超え、今期は2倍に迫る成長が見込まれているリィ。まさに、組織が大きくジャンプしようとしているタイミングにあります。

こうした急成長の局面においては、事業だけでなく、「何を目指し、どんな価値観で進んでいるのか」を、社内外にきちんと伝え続けることが不可欠です。既存のメンバーにとっては共通認識を揃えるために、これから加わる方々にとっては理解を深めるために。特に、あゆみさんの言葉や人となりは、その中心にあるべきものだと感じていました。

一方で、ポッドキャストという媒体は、正しさだけでは届きません。どれだけ良いことを話していても、“聴き続けてもらえるかどうか”がすべてです。だからこそ、リィらしさを大切にしながら、思わず次も聴きたくなる。そんな温度とリズムを意識して設計してきました。

このポッドキャストが、これからのリィにとって、単なる情報発信ではなく、“らしさ”を伝え続ける資産として機能していくこと。そして、ブランドづくりの土台の一つになっていくことを、心から願っています。」

ポッドキャスト番組概要

- 番組名： 「運動が10割(https://open.spotify.com/show/2ufyFdtnrJQglh1asD5U51?si=OGYqnuZ4R0ii3J9C_N9UGw&nd=1&dlsi=9005c26156b44373)」- MC： 廣瀬あゆみ（リィ代表）、佐藤和馬（リィ パートナー/元プロサッカー選手）- コンセプト： 「悩みはすべて運動で解決できる」を軸に、発達支援や経営、日常を運動の視点から紐解くトークバラエティ。

【#022 バズらなくてもいい。Liiが音声配信を続ける理由】

#22では、令和PR代表の小澤がゲストとして出演いたしました。「バズらない広報こそが最強である理由」をテーマに、廣瀬代表、佐藤氏と共に、リィ社がなぜあえて「バズ」ではなく「深い共感」を狙うのか、その戦略の舞台裏を本音で語り合っています。

https://open.spotify.com/episode/4Hy22dlRBNyY1dmAk99Cs1

広報支援のご依頼について

令和PRは、「経営をPRで加速させる」をビジョンに掲げ、スタートアップから上場企業まで、業種・フェーズを問わず多様な企業の広報支援を行っています。

採用・組織強化を目的としたHR×PRの支援はもちろん、広報戦略の立案からメディアプロモート、SNS運用、社内勉強会まで、企業の課題に合わせてフレキシブルに対応いたします。「広報を何から始めればよいかわからない」「広報専任者がいないが、発信を強化したい」といった課題をお持ちの方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

支援内容（一例） 広報戦略の策定、SNS運用、プレスリリース執筆、メディアプロモート、採用広報、インナーブランディング、各種研修 など

支援実績（一部・敬称略） 株式会社ギオン、株式会社田谷 など

▼お問い合わせはこちらから

https://reiwapr.jp/contact

会社概要

わたしたちは “経営をPRで加速させる” を目指す会社です。

会社名：株式会社令和PR

本社所在地：東京都新宿区西新宿３丁目３番１３号西新宿水間ビル６階

代表取締役：小澤 美佳

設立：2023年5月

事業内容：PRコンサルティング、PR代行、PRに付随する各種研修、イベント企画・運営、ラジオ配信

コーポレートサイト：https://reiwapr.jp/