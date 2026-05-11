美容機器・化粧品の開発・販売を行う株式会社ビーウェイブ(所在地：神奈川県横浜市、代表取締役：奥山 雅子)は、2026年5月に東京ビッグサイトで開催される日本最大級のビューティー見本市「ビューティーワールド ジャパン 東京 2026」に出展いたします。





本年は当社創業30周年のアニバーサリーイヤーとして、「過去最大級のキャンペーン」をご用意。ブース来場者様だけが受け取れる驚きの特典や、待望のリニューアル新商品の発表など、30年分の感謝を込めたコンテンツをお届けします。





ビューティワールドジャパン2025東京のビーウェイブブース





■ 注目のトピックス

1. 【30周年記念】ブース来場者限定！過去最大の「超」豪華特典

今回の目玉は、30周年を記念したブース来場者限定の特別キャンペーンです。オリジナル美容機器や、全国のサロンで愛される「推し商品」を、この3日間だけの驚愕の条件でご案内します。

「ここに来なければ後悔する」。そう断言できるほどの、これまでにない破格の特典をご用意して皆様をお待ちしております。





2. 待望の新商品＆リニューアル！最新スキンケア＆ケアアイテムの展示・体験できます。

進化を遂げた2つの主力商品がベールを脱ぎます。

・ 高濃度炭酸ケア「ミシレルト スパークラッシュセラム」

12,000ppmの高濃度炭酸×WビタミンCで全身の「巡り」をブースト。次世代スパークリングボディセラム『ミシレルト スパークラッシュセラム』が新登場！

ご来場者様限定のお得な特典もご準備しております。

▼URLはこちらから

https://www.be-wavestyle.jp/products/detail.php?product_id=210007





・ ヒト幹細胞フリーズドライ美容液「ミシレルト リヴァイタセル」

成分・鮮度・浸透力すべてが強化され、リニューアルデビュー。特殊製法×凍結乾燥で、老化細胞を呼び覚ます「鮮度」と「活性」を両立。ミシレルトより、エステティックの常識を塗り替えるこだわり処方で成長因子＆エクソソーム10倍※配合。

▼URLはこちらから

https://www.be-wavestyle.jp/products/detail.php?product_id=210006





3. 見て、触れて、実感。体験型デモンストレーション

・ オリジナル機器体験ブース： 導入検討中のオーナー様必見。フェイシャルやボディの最新機器の威力を実際のお肌でご体感いただけます。





・ミシレルト全商品展示：ビーウェイブが自信を持って展開するオリジナル化粧品ブランド「ミシレルト(MISIRELTO)」シリーズを一挙展示いたします。現場の声を形にしたラインナップを、お手にとってご覧いただけます。





・ 売れ筋機器デモ： 販売台数6000台突破毛穴洗浄機ハイドロスプラッシュやエステメニューに欠かせない結果の出るプロセスをインストラクターがリアルタイムで実演。





・ インストラクター激推しコーナー： 現場を知り尽くした当社インストラクター陣が、今本当にサロンに導入すべきアイテムを厳選してご紹介します。「ボニックス」「レモンボトル」「ハイドロジェリーマスク」「D.O.Cスキンケア」「スピケア」等、国内外の厳選されたサロン専売ブランド化粧品も幅広く展示予定。





・ 腸活ドリンク試飲サービス： 毎年「美味しい！」と行列ができる腸活ドリンクを今年もご提供。





・ アレ支配人バルーン： ビーウェイブのアイコン、フレンチブルドッグの「アレ支配人」の巨大バルーンが会場の目印！





・ ピンクの元気なブース： かわいらしい春色のピンクに染まった華やかなブースで、明るく元気なインストラクターたちが皆様を笑顔でお迎えします。





アレ支配人のかわいいバルーンが目印！





■出展概要 ビューティーワールド ジャパン 東京(第28回)

東京ビッグサイトで開催される美容業向けの展示会ビューティーワールド ジャパン 東京(第28回)ビーウェイブブースにて商品を展示・即売致します。

いち早く商品をお試しになりたいサロン様は会場へお越しください。

開催日時 ： 2026年5月18日(月)-20日(水)

10：00～18：00(最終日16：30迄)

会場 ： 東京ビッグサイト 西1-4ホール+アトリウム、南1-4ホール

出展社名 ： 株式会社ビーウェイブ

出展ブース番号 ： 美容機器ゾーン 西1ホール W1-D012

詳細・招待状請求： https://beautyworld-japan.jp.messefrankfurt.com/tokyo/ja/planning-preparation/visitor/online-visitor-registration.html









■ 株式会社ビーウェイブについて

おかげさまで創業30周年。「サロン様の成功を支えるパートナー」として、オリジナル機器の開発から商材卸、経営サポートまで幅広く展開しています。『新しい』『楽しい』をモットーに、エステティシャンの皆様のニーズに応える美容卸専門企業として、プロ向け通販サイト「BE-WAVE Style」を運営しております。





▼URL

https://www.be-wavestyle.jp/









■会社概要

商号 ： 株式会社ビーウェイブ

代表者 ： 代表取締役 奥山 雅子

所在地 ： 〒221-0052 神奈川県横浜市神奈川区栄町15-2 BE-WAVE BLDG,4F

設立 ： 平成2年12月11日

事業内容： 美容機器・美容用品・化粧品の製造並び卸販売・

中古美容機器及び備品の販売

美容室・エステティックサロン・鍼灸院の経営・

メディカルサービス・各種イベント企画・立案

URL ： https://www.be-wavestyle.jp/